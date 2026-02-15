İşte bu hiç beklenmiyordu... Sergen Yalçın bizzat talimatı verdi ve...
Bazı İngiliz ekipleri, Beşiktaş'ın Nijeryalı futbolcusu Ndidi'yle ilgileniyor. Tecrübeli futbolcu sezon sonunda satılırsa, onun yerine Partizan'dan Vanja Dragojevic düşünülüyor.
Kartal sezon başında Leicester City Kulübü'ne 8 milyon euro ödeyerek Wilfred Ndidi'yi kadrosuna katmıştı. 29 yaşındaki ön liberoyla 30 Haziran 2028 tarihine kadar mukavele yapıldı. Kontratta ayrıca +1 yıllık uzatma opsiyonu bulunmuyor. Fakat Ndidi'nin kulüpte fazla kalması beklenmiyor.
Bazı İngiliz ekipleri, Nijeryalı futbolcuyu takip ediyor. Sezon sonunda yönetimi mutlu edecek bir teklif gelirse Ndidi satılacak. Onun boşluğu ise Partizan'dan doldurulabilir. Siyah-Beyazlılar'ın, 20 yaşındaki Vanja Dragojevic'le yakından ilgilendiği öğrenildi.
2025'in Ocak ayında Partizan'ın U19 takımından as kadroya çıkarılan Vanja Dragojevic, bu sezon Sırp Ligi'nde 22 karşılaşmaya çıktı. Sahada 1.559 dakika kaldı. 2 gol ve 3 asist üretti. Kulübüyle 30 Haziran 2030 tarihine kadar mukavelesi bulunuyor. Sırp futbolcuyu Borussia Dortmund ve Freiburg da takip ediyor.
Ndidi istenilen rakamlara giderse, Kartal'ın ciddi bir teklif sunacağı belirtildi.
