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Spor
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Arda Güler'in Real Madrid macerası sona erdi

2024-01-22 21:27:06
Arda Güler'in Real Madrid macerası sona erdi

Büyük umutlarla Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in başka bir takıma gideceği açıklandı.

#1
Foto - Arda Güler'in Real Madrid macerası sona erdi

İspanya'da Real Madrid forması giyen Arda Güler için sıcak bir transfer gelişmesi yaşandı. Madrid ekibinde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle forma şansı bulmakta oldukça zorlanan milli oyuncunun başka bir takıma transfer olduğu açıklandı. İşte Arda Güler haberinin detayları...

#2
Foto - Arda Güler'in Real Madrid macerası sona erdi

Yaz transfer döneminde İspanyol devi Real Madrid'e transfer olarak tüm dünyada dikkat çeken milli futbolcu Arda Güler için işler istediği gibi gitmedi. Başkent ekibine transfer olduğundan beri sakatlıklar peşini bırakmayan genç oyuncunun Madrid macerası kısa sürdü. İspanyol basınında yer alan haber göre; Arda Güler, Real Madrid'den ayrılmaya hazırlanıyor.

#3
Foto - Arda Güler'in Real Madrid macerası sona erdi

La Liga'da Real Madrid formasını terleten milli oyuncu Arda Güler, İspanya macerasında umduğunu bulamadı.

#4
Foto - Arda Güler'in Real Madrid macerası sona erdi

Madrid'de ayrı ayrı 3 ciddi sakatlık geçirdiği için aylarca forma giyemeyen Arda Güler, sakatlığını atlattıktan sonra da forma şansı bulmakta zorlanıyor.

#5
Foto - Arda Güler'in Real Madrid macerası sona erdi

Madrid'de mutsuz olduğu iddia edilen milli oyuncunun başka bir kulübe transfer olduğu açıklandı. İspanyol basınından DefensaCentral'in haberine göre; Arda Güler'in başka bir takıma transfer olduğunu duyurdu.

#6
Foto - Arda Güler'in Real Madrid macerası sona erdi

Arda Güler için yapılan haberin detaylarında, transferin kısa bir süre açıklanacağı belirtildi.

#7
Foto - Arda Güler'in Real Madrid macerası sona erdi

Milli oyuncu yeni takımıyla 2029 yılına kadar sözleşme imzalayacak ve Real Madrid'de kazandığı ücretin 2 katı kadar maaş alacak.

#8
Foto - Arda Güler'in Real Madrid macerası sona erdi

Arda Güler, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Real Madrid ile sadece 2 maçta 67 dakika süre bulabildi. Genç yıldız, bu karşılaşmalarda skor katkısı veremedi. Kaynak: Akşam

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