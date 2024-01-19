Arda Güler’e büyük şok! Duyan heyecandan yerinde duramadı: Flaş adım atılmayacak mı?

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in takımda olmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi. Ancelotti, Arda Güler'le ilgili, "Şu anda çok iyi işler yapıyor. Onun gibi bir yeteneğin burada olmasından dolayı çok mutluyuz. Sabırlı olmamız lazım." dedi.