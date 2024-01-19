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Spor
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Arda Güler’e büyük şok! Duyan heyecandan yerinde duramadı: Flaş adım atılmayacak mı?

2024-01-19 11:08:51
Arda Güler’e büyük şok! Duyan heyecandan yerinde duramadı: Flaş adım atılmayacak mı?

Son dakika haberleri: İspanya Kral Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Madrid derbisinde Atletico Madrid ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Normal süresi gol düellosuna sahne olan derbi 2-2 sona erdi. Uzatmalara giden maçta Atletico Madrid Griezmann ve Riquelme'nin golleriyle Real Madrid'i 4-2 yenerek kupanın dışına itti. Milli yıldızlarımız Arda Güler ve Çağlar Söyüncü kadroda yer aldı. İşte Atletico Madrid Real Madrid maç özeti...

#1
Foto - Arda Güler’e büyük şok! Duyan heyecandan yerinde duramadı: Flaş adım atılmayacak mı?

İspanya Kral Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Atletico Madrid ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan karşılaşmada tam 6 gol atıldı.

#2
Foto - Arda Güler’e büyük şok! Duyan heyecandan yerinde duramadı: Flaş adım atılmayacak mı?

Süper Kupa yarı finalinde 10 Ocak'ta Riyad'ta oynanan maçı Real Madrid'e karşı 5-3 kaybeden Atletico Madrid bu kez sahasında, kendi taraftarı önünde Kral Kupası'nda rövanşı aldı.

#3
Foto - Arda Güler’e büyük şok! Duyan heyecandan yerinde duramadı: Flaş adım atılmayacak mı?

GOL PERDESİNİ LİNO AÇTI

#4
Foto - Arda Güler’e büyük şok! Duyan heyecandan yerinde duramadı: Flaş adım atılmayacak mı?

Ev sahibi takım 36. dakikada Samuel Lino ile 1-0 geçerken, Real Madrid beraberliği uzatmaların oynandığı 46. dakikada Atletico kalecisi Jan Oblak'ın kendi kalesine attığı golle yakaladı.

#5
Foto - Arda Güler’e büyük şok! Duyan heyecandan yerinde duramadı: Flaş adım atılmayacak mı?

İkinci yarı bu kez Alvaro Morata (Dk. 57) ile tekrar öne geçen Atletico Madrid, bu avantajını maç sonuna kadar koruyamadı.

#6
Foto - Arda Güler’e büyük şok! Duyan heyecandan yerinde duramadı: Flaş adım atılmayacak mı?

Real Madrid 82. dakikada Joselu ile bulduğu golle karşılaşmanın normal süresi 2-2 sona ererek, uzatmalara gidildi.

#7
Foto - Arda Güler’e büyük şok! Duyan heyecandan yerinde duramadı: Flaş adım atılmayacak mı?

Uzatmalarda yakaladığı fırsatları daha iyi değerlendiren Atletico Madrid, Antoine Griezmann (Dk. 100) ve Rodrigo Riquelme (Dk. 119) ile rakip ağları havalandırarak, 3-2'lik skorla çeyrek finale adını yazdırdı.

#8
Foto - Arda Güler’e büyük şok! Duyan heyecandan yerinde duramadı: Flaş adım atılmayacak mı?

Real Madrid'de maç kadrosunda olan Arda Güler, 6 oyuncu değişikliği yapan teknik direktör Carlo Ancelotti'nin tercihleri arasına giremeyip, yedek kaldı.

#9
Foto - Arda Güler’e büyük şok! Duyan heyecandan yerinde duramadı: Flaş adım atılmayacak mı?

Diğer yandan Atletico Madrid'de yedek kulübesinde olan Çağlar Söyüncü de forma şansı bulamadı.

#10
Foto - Arda Güler’e büyük şok! Duyan heyecandan yerinde duramadı: Flaş adım atılmayacak mı?

Atletico Madrid, Süper Kupa Yarı Finali'nde 10 Ocak tarihinde ezeli rakibi Real Madrid'e 5-3 mağlup olmuş ve kupadan elenmişti.

#11
Foto - Arda Güler’e büyük şok! Duyan heyecandan yerinde duramadı: Flaş adım atılmayacak mı?

Atletico Madrid'in Fransız yıldızı Antoine Griezmann, İspanya Süper Kupa'da Real Madrid'le oynanan maçta kaydettiği golle Luis Aragones'i geride bırakarak kulüp tarihinin en golcü futbolcusu olmuştu.

#12
Foto - Arda Güler’e büyük şok! Duyan heyecandan yerinde duramadı: Flaş adım atılmayacak mı?

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in takımda olmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi. Ancelotti, Arda Güler'le ilgili, "Şu anda çok iyi işler yapıyor. Onun gibi bir yeteneğin burada olmasından dolayı çok mutluyuz. Sabırlı olmamız lazım." dedi.

#13
Foto - Arda Güler’e büyük şok! Duyan heyecandan yerinde duramadı: Flaş adım atılmayacak mı?

Diğer yandan Barcelona ise 3.lig takımlarından Unionistas de Salamanca'yı deplasmanda 3-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

#14
Foto - Arda Güler’e büyük şok! Duyan heyecandan yerinde duramadı: Flaş adım atılmayacak mı?

Karşılaşmada ev sahibi takım 31. dakikada Alvaro Gomez Martin ile 1-0 öne geçerken, Barcelona'nın galibiyet gollerini Ferran Torres (Dk. 45), Jules Kounde (Dk. 69) ve Alejandro Balde (Dk. 73) kaydetti

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