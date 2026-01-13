Arda Güler’den, Real Madrid’in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama

Real Madrid, İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona'ya 3-2 mağlup olunca teknik direktör Xabi Alonso ile yollarını ayırdı. Bu ayrılık sonrasında teknik direktörlük görevine Álvaro Arbeloa getirildi. Xabi Alonso döneminde forma şansı ve rolü artan Arda Güler, eski hocasına sosyal medya üzerinden duygusal bir veda mesajı yayımladı. Güler, 'İlk günden beri bana inandığınız ve güvendiğiniz için teşekkür ederim… Etkiniz her zaman benimle kalacak' ifadelerini kullandı.