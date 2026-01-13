  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Marmaris'in en şanssız adamı yine hastanelik: Azrail’e 12 kez çelme taktı, 13. kez çamura takıldı Trump ek vergi ile tehdit etti: İşte İran'la en çok ticaret yapan ülkeler! Akaryakıta zam miktarı kesinleşti! Bu gece geliyor, depoları hemen doldurun AK Parti’den, tepki çeken kararda geri adım sinyali: Yeni bir değerlendirme yapılabilir Nereden nereye! Boş şişe toplayarak başladı, şimdi dev şirketin CEO’su oldu Taşınmaz satışlarında yeni dönem: Güvenli ödeme zorunlu oluyor İşte İsrail’in en sevdiği Türk devleti: Aralarından su sızmıyor Arda Güler’den, Real Madrid’in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama Teknolojide arz-talep dengesi yerle bir oldu! Yapay zeka RAM’leri yuttu! Bilgisayar ve telefon fiyatlarında ‘RAM’ zammı alarmı
Spor
6
Yeniakit Publisher
Arda Güler’den, Real Madrid’in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Arda Güler’den, Real Madrid’in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama

Real Madrid, İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona'ya 3-2 mağlup olunca teknik direktör Xabi Alonso ile yollarını ayırdı. Bu ayrılık sonrasında teknik direktörlük görevine Álvaro Arbeloa getirildi. Xabi Alonso döneminde forma şansı ve rolü artan Arda Güler, eski hocasına sosyal medya üzerinden duygusal bir veda mesajı yayımladı. Güler, 'İlk günden beri bana inandığınız ve güvendiğiniz için teşekkür ederim… Etkiniz her zaman benimle kalacak' ifadelerini kullandı.

1
#1
Foto - Arda Güler’den, Real Madrid’in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama

Real Madrid, İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona'ya 3-2 kaybedilen maçın ardından Xabi Alonso ile yolların ayrıldığını açıkladı. Kararın ardından Arda Güler, sosyal medya hesabından Alonso'ya teşekkür ederek duygusal bir veda mesajı paylaştı.

#2
Foto - Arda Güler’den, Real Madrid’in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama

Real Madrid'de teknik direktör Xabi Alonso dönemi sona erdi. Reuters ve The Guardian'ın aktardığına göre ayrılık, Barcelona'ya karşı İspanya Süper Kupa finalinde alınan 3-2'lik yenilginin ardından gerçekleşti ve tarafların "karşılıklı anlaşmayla" yolları ayırdığı bildirildi.

#3
Foto - Arda Güler’den, Real Madrid’in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama

Kulüp, Alonso'nun ayrılığının ardından teknik direktörlük görevine Álvaro Arbeloa'nın getirildiğini duyurdu. Xabi Alonso döneminde forma şansı ve rolü artan Arda Güler, eski hocasına teşekkür ederek duygusal bir mesaj yayımladı. Arda Güler paylaşımında, "İlk günden beri bana inandığınız ve güvendiğiniz için teşekkür ederim… Etkiniz her zaman benimle kalacak" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Arda Güler’den, Real Madrid’in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama

Arda Güler, mesajında Alonso'nun kendisini geliştirdiğini vurgulayarak, her konuşmanın ve her detayın oyununu daha üst seviyeye taşımasına yardımcı olduğunu belirtti.

#5
Foto - Arda Güler’den, Real Madrid’in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Vali ‘korkunç bir rakam' diyerek duyurdu: 16 milyar liraya el konuldu
Gündem

Vali ‘korkunç bir rakam' diyerek duyurdu: 16 milyar liraya el konuldu

Antalya Valisi Hulusi Şahin ‘Korkunç bir rakam' diyerek, 16 milyar liraya el konulduğunu duyurdu.
Köfteci Yusuf sektör değiştiriyor! O artık elektrikçi Yusuf
Ekonomi

Köfteci Yusuf sektör değiştiriyor! O artık elektrikçi Yusuf

Türkiye'nin en büyük restoran zincirleri arasında yer alan Köfteci Yusuf, geçen yıl başladığı enerji sektöründe aldığı verimin ardından yatı..
Göç idaresinin teslim ettiği Özbek alim cezaevinde can çekişiyor!
Dünya

Göç idaresinin teslim ettiği Özbek alim cezaevinde can çekişiyor!

Türkiye’den zorla Özbekistan’a gönderilen Özbek alim Alisher Tursunov, bugün işkence ve ağır hastalıkların pençesinde can çekişiyor. Yüzünde..
Tam imza atacak iken, biri odaya girdi ve..
Gündem

Tam imza atacak iken, biri odaya girdi ve..

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Tam imza atacak iken, biri odaya girdi ve.." başlıklı yazısı...
9 yıllık FETÖ firarisinin nasıl yakalanmadığı böyle ortaya çıktı!
Yerel

9 yıllık FETÖ firarisinin nasıl yakalanmadığı böyle ortaya çıktı!

Konya’da, ’Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ (FETÖ) suçundan 9 yıldır aranan A.U.A., polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Şüphelinin ka..
Akrebe casus kamera takıp yuvasına yolladı: Gördüğü manzara karşısında kanı dondu!
Sosyal Medya

Akrebe casus kamera takıp yuvasına yolladı: Gördüğü manzara karşısında kanı dondu!

Sosyal medyada kısa sürede izlenme rekorları kıran deney, izleyenlerin tüylerini diken diken etti. Bir çılgın maceracı, "Ölümle dans" diyere..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23