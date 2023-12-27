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Yaşam
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Aras Dağları'nda görsel şölen: Kar şelalesi

2023-12-27 20:59:52
Aras Dağları'nda görsel şölen: Kar şelalesi

Iğdır'daki Aras Dağları'nda, tipi ve fırtına sonucu karların hareket etmesiyle oluşan "kar şelalesi" görüntülendi.

#1
Foto - Aras Dağları'nda görsel şölen: Kar şelalesi

Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının ardından etkili olan tipi ve fırtına yaşam koşullarını güçleştiriyor.

#2
Foto - Aras Dağları'nda görsel şölen: Kar şelalesi

Aras Dağları'nda şiddetli rüzgarın etkisiyle kar örtüsünün taşınarak şelaleyi andıran görüntüsü dikkati çekti.

#3
Foto - Aras Dağları'nda görsel şölen: Kar şelalesi

Halk arasında "kar şelalesi" olarak nitelendirilen yoğun tipiyle kar örtüsünün daha düşük rakımlara akma anı görüntülendi.

#4
Foto - Aras Dağları'nda görsel şölen: Kar şelalesi

#5
Foto - Aras Dağları'nda görsel şölen: Kar şelalesi

#6
Foto - Aras Dağları'nda görsel şölen: Kar şelalesi

#7
Foto - Aras Dağları'nda görsel şölen: Kar şelalesi

#8
Foto - Aras Dağları'nda görsel şölen: Kar şelalesi

#9
Foto - Aras Dağları'nda görsel şölen: Kar şelalesi

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