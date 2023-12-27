2023-12-27 20:59:52 Aras Dağları'nda görsel şölen: Kar şelalesi
Iğdır'daki Aras Dağları'nda, tipi ve fırtına sonucu karların hareket etmesiyle oluşan "kar şelalesi" görüntülendi.
The New York Times bu defa şaşırttı: OpenAI ve Microsoft'a dava açtı! Tüm dünyayı şaşkına çeviren olay!
Ses kısıklığına ve ağız kokusuna çare kebabe otu: Doğanın gizli hazinesi etkili olacak! Böyle geçiriyor
Iğdır'daki Aras Dağları'nda, tipi ve fırtına sonucu karların hareket etmesiyle oluşan "kar şelalesi" görüntülendi.
Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının ardından etkili olan tipi ve fırtına yaşam koşullarını güçleştiriyor.
Aras Dağları'nda şiddetli rüzgarın etkisiyle kar örtüsünün taşınarak şelaleyi andıran görüntüsü dikkati çekti.
Halk arasında "kar şelalesi" olarak nitelendirilen yoğun tipiyle kar örtüsünün daha düşük rakımlara akma anı görüntülendi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23