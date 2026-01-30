  • İSTANBUL
Araç sahipleri dikkat! Uzmanlardan sakın almayın uyarısı: 2026'nın en sorunlu 5 otomobili
Araç sahipleri dikkat! 2026 yılında otomobil almayı planlayan milyonlarca sürücü için uzmanlar “Sakın Almayın” diyerek duyurdu. İşte o kötü otomobiller belli oldu.

2026 yılında otomobil almayı planlayan milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren kritik bir araştırma yayımlandı. ABD merkezli TheStreet tarafından paylaşılan ve Consumer Reports verilerine dayandırılan analizde, binlerce araç sahibinin geri bildirimleri ile servis kayıtları incelendi.

Araştırma sonuçları, bazı popüler modellerin kronik arızalar, yüksek servis maliyetleri ve düşük dayanıklılık nedeniyle rakiplerinin gerisinde kaldığını ortaya koydu. Uzmanlar dikkat çekti. 2026’DA UZAK DURULMASI GEREKEN 5 OTOMOBİL! Consumer Reports’un güvenilirlik puanlarına göre, kendi segmentlerinde “satın alınması önerilmeyen” modeller şöyle sıralandı: Land Rover Defender! Chrysler Pacifica Hibrit! Honda Prologue! Volkswagen Jetta! Hyundai Sonata Hibrit! Uzmanlar, bu araçlarda özellikle elektronik sistem arızaları, yazılım problemleri ve motor dayanıklılığı konularında ciddi şikâyetler bulunduğunu belirtiyor. Köklü markalar arasında yer alan Land Rover Defender ve Volkswagen Jetta’nın listede yer alması ise otomobil dünyasında sürpriz olarak değerlendirildi. UZMANLARDAN “GÜVENLE ALINIR” NOTU ALAN MODELLER Araştırmada yalnızca riskli modeller değil, aynı zamanda en az arıza yapan ve uzun ömürlü otomobiller de paylaşıldı. 2026 için uzmanların önerdiği güvenilir modeller şu şekilde: BMW X5.

Kia Carnival Hibrit. Tesla Model Y. Honda Civic. Toyota Camry. Raporda özellikle Toyota Camry ve Honda Civic’in uzun vadeli kullanımda düşük masraf çıkardığı, Tesla Model Y’nin ise elektrikli araçlar arasında güvenilirliğini koruduğu vurgulandı.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI Uzmanlar, otomobil alırken yalnızca tasarım ve donanımın değil; uzun vadeli servis maliyetleri kronik arıza geçmişi kullanıcı memnuniyeti gibi faktörlerin mutlaka dikkate alınması gerektiğini belirtiyor.

