Araç sahipleri dikkat: Rekor ceza yolda!

EMEKLİ MAAŞI, ASGARİ ÜCRET... En düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasını öngören kanun teklifi bu hafta Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Düzenlemeden 4 milyon 917 bin emekli yararlanacak. Asgari ücret işveren desteği de bin 270 liraya çıkarılacak. Öte yandan Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Türkiye Varlık Fonu mali tablosu da ele alınacak.