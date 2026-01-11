  • İSTANBUL
Araç sahipleri dikkat: Rekor ceza yolda!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Araç sahipleri dikkat: Rekor ceza yolda!

TBMM'de bu hafta milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenlemeler için görüşmeler devam edecek.

Foto - Araç sahipleri dikkat: Rekor ceza yolda!

n düşük emekli aylığının yükseltilmesi, trafikte düzenin sağlanmasına ilişkin düzenlemeler, doğum izninin artırılması çalışmaları. Meclis yoğun mesaisini yeni haftada da sürdürecek.

Foto - Araç sahipleri dikkat: Rekor ceza yolda!

EMEKLİ MAAŞI, ASGARİ ÜCRET... En düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasını öngören kanun teklifi bu hafta Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Düzenlemeden 4 milyon 917 bin emekli yararlanacak. Asgari ücret işveren desteği de bin 270 liraya çıkarılacak. Öte yandan Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Türkiye Varlık Fonu mali tablosu da ele alınacak.

Foto - Araç sahipleri dikkat: Rekor ceza yolda!

Tapu Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören teklif de bu hafta Çevre Komisyonu'nda görüşülecek. Teklifle site yönetimlerinin aidat artırma yetkisi sınırlandırılarak keyfi aidat artışlarının önüne geçilecek. 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerde hak sahiplerine verilen hibe ve krediler haczedilemeyecek.

Foto - Araç sahipleri dikkat: Rekor ceza yolda!

EHLİYETİNE 60 GÜN EL KONULACAK Meclis Genel Kurulu, Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklikler öngören kanun teklifinin görüşmelerine devam edecek. Düzenlemeye göre, trafikte başka bir aracı ısrarla takip eden veya saldırı amacıyla aracından inen sürücülerin ehliyetleri 60 gün geri alınacak, araçları da 30 gün trafikten men edilebilecek. Drift, makas ve konvoy ihlalleri ile yol güvenliğini tehlikeye atanların ehliyetlerine de 60 gün el konulacak.

Foto - Araç sahipleri dikkat: Rekor ceza yolda!

Kadınların doğum izninin artırılmasına yönelik kanun teklifine ilişkin çalışmalar da sürüyor. Çalışan annelerin 16 haftalık doğum izni 24 haftaya çıkarılacak. Ayrıca, eşi doğum yapan babaların 5 günlük izni de memurlarla eşitlenerek 10 güne yükseltilecek.

