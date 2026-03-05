  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Fransızlar Türkiye topraklarına giren füzenin asıl hedefini dünyaya ilan etti
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Fransızlar Türkiye topraklarına giren füzenin asıl hedefini dünyaya ilan etti

Fransa merkezli AFP, Hatay'da NATO güçleri tarafından düşürülen İran füzesinin asıl hedefini kamuoyu ile paylaştı.

1
#1
Foto - Fransızlar Türkiye topraklarına giren füzenin asıl hedefini dünyaya ilan etti

NATO hava savunma sistemleri tarafından Türk hava sahası yakınlarında düşürülen füzenin hedefinin Türkiye değil, Güney Kıbrıs olduğu öne sürüldü.

#2
Foto - Fransızlar Türkiye topraklarına giren füzenin asıl hedefini dünyaya ilan etti

Fransa merkezli AFP’ye konuşan bir Türk yetkili, İran’dan ateşlenen füzenin aslında “Güney Kıbrıs’taki bir üssü hedef aldığını ancak rotasından saptığını” söyledi. Yetkili, füzenin Türk hava sahasına yönelmesinin bu nedenle gerçekleştiğini ifade etti.

#3
Foto - Fransızlar Türkiye topraklarına giren füzenin asıl hedefini dünyaya ilan etti

NATO ise daha önce yaptığı açıklamada İran’ın Türkiye’yi hedef almasını kınamış ve füzenin Türk hava sahasına girmeden önce ittifaka ait hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini duyurmuştu.

#4
Foto - Fransızlar Türkiye topraklarına giren füzenin asıl hedefini dünyaya ilan etti

İttifak, Türk yetkilinin söz konusu iddiasına ilişkin henüz yeni bir açıklama yapmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Nabiz yoklayan

Sonra devameder acemde oyun bitmez
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
