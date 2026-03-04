Türkiye'ye müjde gibi müjde: 5 saatlik yol 80 dakikaya düşecek

Çorum-Samsun demir yolu hattının bu yıl yatırım programına alındığını, yapım ihalesinin de yıl içinde gerçekleştirilmesini planladıklarını bildiren Uraloğlu, hattın tamamlanmasıyla Ankara-Samsun arası seyahat süresinin 2,5 saate ineceğini, yılda 12 milyon yolcu ile 14 milyon ton yük taşınacağını dile getirdi. Hattın tamamlanmasıyla ayrıca Samsun Limanı ile Mersin Limanı'nın demir yolu ile birleşeceğini, İstanbul ve Çanakkale Boğazlarındaki yük trafiğinin hafifleyeceğini, Türkiye'nin küresel ticarette "lojistik süper güç" haline geleceğini vurgulayan Uraloğlu, "Tüm bu projelerimizle demir yolu ağımızı daha da güçlendiriyor, ülkemizi küresel lojistikte hak ettiği konuma taşıyoruz. Hep birlikte çalışarak bu yatırımları bir an önce milletimizin hizmetine sunacağız." dedi.