  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran sınırında sıcak dakikalar: Türk savaş uçakları peş peşe havalandı Türkiye'ye müjde gibi müjde: 5 saatlik yol 80 dakikaya düşecek TBMM’de iftar buluşması! Bakan Gürlek açıkladı… Yeni irtibat büroları kurulacak Diz ağrısına son: Yoğurda tek kaşık ilave edin, kemiklerinizi çelik gibi yapın! İşte kalp hastalarının oruç tutarken dikkat etmesi gerekenler... Uzman uyardı! Önce limonu alın ve... Hurmanın üstüne limon damlatıp yemenin faydaları neler? Kızılay 60 bin kişiye yemek ulaştırıyor: Aşevleriyle yalnızları yalnız bırakmıyor Piyasalarda savaş teyakkuzu: Altının ateşi dünyayı sardı! Fiyatlar görülmemiş seviyelere tırmandı Uyandığında boyun ağrısı yaşayanlara çözüm! İşte en ideal uyku pozisyonu... Aman dikkat 'İran'dan sonra savaştan korktu kaçtı' denilen Ronaldo hakkında sürpriz haber
Gündem
6
Yeniakit Publisher
İran sınırında sıcak dakikalar: Türk savaş uçakları peş peşe havalandı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İran sınırında sıcak dakikalar: Türk savaş uçakları peş peşe havalandı

Türkiye topraklarında düşürülen füzenin ardından Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hava hareketliliği yaşanıyor. Türk savaş uçakları peş peşe devriye uçuşu yapmaya başladı.

#1
Foto - İran sınırında sıcak dakikalar: Türk savaş uçakları peş peşe havalandı

Edinilen bilgiye göre, ilçenin İran sınır hattındaki bölgelerde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının devriye uçuşu gerçekleştirdiği gözlemlendi.

#2
Foto - İran sınırında sıcak dakikalar: Türk savaş uçakları peş peşe havalandı

Sınır hattı boyunca belirli aralıklarla seyreden uçakların rutin faaliyetler kapsamında havada olduğu değerlendiriliyor.

#3
Foto - İran sınırında sıcak dakikalar: Türk savaş uçakları peş peşe havalandı

Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, bölgedeki yerel kaynaklar sınır hattında herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını ve durumun sakin olduğunu aktardı.

#4
Foto - İran sınırında sıcak dakikalar: Türk savaş uçakları peş peşe havalandı

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

#5
Foto - İran sınırında sıcak dakikalar: Türk savaş uçakları peş peşe havalandı

"İran'dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaje edilerek etkisiz hale getirilmiştir. Hatay ili Dörtyol ilçesinde düşen mühimmat parçasının, söz konusu tehdidin havada imha edilmesi sonrasında önleme yapan hava savunma mühimmatına ait olduğu tespit edilmiştir. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değildir. Ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak konusundaki irademiz ve kapasitemiz en üst seviyededir. Türkiye bölgesel istikrar ve huzurdan yana taraf olurken kimden ve nereden gelirse gelsin topraklarının ve vatandaşlarının güvenliğini sağlamaya muktedirdir. Topraklarımızın ve hava sahamızın savunulmasına yönelik her türlü adım kararlılıkla ve tereddütsüz atılacaktır. Ülkemize yönelik her türlü hasmane tutuma karşı cevap verme hakkımızın mahfuz olduğunu hatırlatıyoruz. Tüm taraflara, çatışmaların bölgede daha da yayılmasına neden olacak adımlardan uzak durma uyarısında bulunuyoruz. Bu kapsamda NATO ve diğer müttefiklerimizle istişare içinde olmayı sürdüreceğiz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
DEM'li belediyede akaryakıt vurgunu! Araç azaldı yakıt fahiş arttı
Gündem

DEM'li belediyede akaryakıt vurgunu! Araç azaldı yakıt fahiş arttı

Diyarbakır’ın en büyük ilçelerinden Bağlar’da DEM Partili belediye yönetimi, tasarruf gerekçesiyle işçi kıyımı yapıp servisleri iptal ederke..
ABD Donanması Bahreyn’de Şoka Uğradı: Korku dolu anlar kamerada
Gündem

ABD Donanması Bahreyn’de Şoka Uğradı: Korku dolu anlar kamerada

Bahreyn’de bulunan ABD Deniz filosuna yönelik gerçekleştirilen saldırı anları, Amerikan askerlerinin kendi kameralarına yansıdı. Görüntülerd..
"Yahudilerin sonu yaklaşıyor!"
Aktüel

"Yahudilerin sonu yaklaşıyor!"

Esrael Shamir, 3 Mart 2026 tarihli yazısında İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını “ideolojik bir çıkmazın göstergesi” olarak nitelendirdi...
MSB’den flaş açıklama: İran'dan ateşlenen balistik mühimmat etkisiz hale getirildi
Gündem

MSB’den flaş açıklama: İran'dan ateşlenen balistik mühimmat etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran’dan ateşlendiği ve Irak ile Suriye hava sahasını geçerek Türkiye’ye yöneldiği tespit edilen bir balistik..
Emin Çölaşan’ın "Yenilmez" Masalları çöktü! Lincoln kuyruğunu kıstırıp böyle kaçtı!
Gündem

Emin Çölaşan’ın "Yenilmez" Masalları çöktü! Lincoln kuyruğunu kıstırıp böyle kaçtı!

ABD’nin uçak gemileri karşısında eli ayağı birbirine dolanan Emin Çölaşan ve hempaları "bunları batırmak imkansız" diye hayranlık seansları ..
Cem Toker gerçeklerden kopuk hayal dünyasında yaşıyor! Huzur içinde yaşıyorsak bakın sebebi neymiş...
Gündem

Cem Toker gerçeklerden kopuk hayal dünyasında yaşıyor! Huzur içinde yaşıyorsak bakın sebebi neymiş...

Eski LDP Genel Başkanı Cem Toker, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Türkiye'nin huzur ve güven ortamını sadece geçmişin miras..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23