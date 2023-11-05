Araba alım satımında yeni dönem! Yeni kanun hayata geçiyor: Az bir süre kaldı…

Bolat, e-ticaretin mevcut durumunda e-ticaret pazar yerlerinin önemli bir satış kanalı olarak karşılarına çıktığını vurgulayarak, şöyle konuştu: "2022 yılında ülkemizde e-ticaret hacmi bir önceki yıla göre yüzde 109'luk artışla 800,7 milyar TL olarak gerçekleşmiş olup, 2023 yılında ise 1 trilyon 430 milyar TL'lik bir büyüklüğe ulaşılması beklenmekte. 2022 yılında sipariş adetleri yüzde 43 artış ile 3 milyar 347 milyon adetten, 4 milyar 787 milyon adede yükseldi. 2021 yılında 484 bin 347 olan e-ticaret faaliyetinde bulunan işletme sayısı ise 2022 yılında 548 bin 688'e ulaştı. Bu işletmelerin 533 bin 19'u, elektronik ticaret pazar yerlerinde faaliyet göstermekte. İşletmelerin e-ticaret pazar yerlerine göre dağılımına bakıldığında ise yüzde 80'inin yalnızca bir, yüzde 12,6'sının iki, yüzde 4'ünün üç ve yüzde 3,4'ünün dört ve üzeri pazar yerinde satış yaptığı görülmekte.