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Araba alım satımında yeni dönem! Yeni kanun hayata geçiyor: Az bir süre kaldı…

2023-11-05 15:24:55
Araba alım satımında yeni dönem! Yeni kanun hayata geçiyor: Az bir süre kaldı…

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, oldukça dinamik olan otomotiv piyasasındaki gelişmelerin aralıksız takip edildiğini söyledi. Bolat, "Hayata geçirdiğimiz tedbirlerin ve yaptığımız yoğun denetimlerin piyasanın işleyişi noktasında müspet etki yarattığını ve otomotiv piyasasında bir dengelenme süreci yaşandığını gözlemliyoruz. Önümüzdeki günlerde otomotiv piyasasındaki normalleşmenin artarak devam edeceğini öngörmekle birlikte, otomotiv sektörü temsilcilerinin görüşleri de dikkate alınarak, ihtiyaç duyulması halinde, ilave tedbirleri ivedilikle uygulamaya almaktan çekinmeyeceğiz" dedi.

#1
Foto - Araba alım satımında yeni dönem! Yeni kanun hayata geçiyor: Az bir süre kaldı…

Ticaret Bakanı Bolat, yaptığı açıklamada otomotiv piyasasında son dönemde yaşanan spekülatif fiyat oluşumları ile stokçuluk ve sıfır taşıta erişim sıkıntılarını ortadan kaldırmak ve sektörde adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısını yeniden tesis etmek üzere çalışmalara titizlikle devam edildiğini söyledi.

#2
Foto - Araba alım satımında yeni dönem! Yeni kanun hayata geçiyor: Az bir süre kaldı…

Bu çerçevede bir yandan makroekonomik tedbirleri alırken, bir yandan da ihtiyaç duyulan düzenlemeleri gecikmeksizin hayata geçirdiklerini vurgulayan Bolat, "Kamuoyunun da yakinen takip ettiği üzere, bakanlığımız tarafından son dönemde pazarlama, satış ve ilan kısıtlamalarına yönelik düzenlemeler yürürlüğe konulmuş olup, söz konusu düzenlemelerin uygulanmasını sağlamaya yönelik yürütülen yoğun denetim faaliyetleri sonucunda, düzenlemelere aykırı hareket edenlere caydırıcı cezalar uygulanmakta.

#3
Foto - Araba alım satımında yeni dönem! Yeni kanun hayata geçiyor: Az bir süre kaldı…

Uzun vadeli hedeflerimiz arasında otomotiv sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının yeniden tesisi ile tüketici mağduriyetlerinin yaşanmadığı bir piyasanın oluşması yer almakta" dedi.

#4
Foto - Araba alım satımında yeni dönem! Yeni kanun hayata geçiyor: Az bir süre kaldı…

Bolat, oldukça dinamik bir alan olan otomotiv piyasasındaki gelişmelerin aralıksız takip edildiğine dikkat çekerek, "Dünyada yaşanan enflasyonist ortam ile araç bulunurluk sıkıntısının da ülkemizde etkili olduğu bu süreç boyunca ortaya koyduğumuz çalışmalarımız neticesinde önemli mesafeler aldık.

#5
Foto - Araba alım satımında yeni dönem! Yeni kanun hayata geçiyor: Az bir süre kaldı…

Hayata geçirdiğimiz tedbirlerin ve yaptığımız yoğun denetimlerin piyasanın işleyişi noktasında müspet etki yarattığını ve otomotiv piyasasında bir dengelenme süreci yaşandığını gözlemliyoruz.

#6
Foto - Araba alım satımında yeni dönem! Yeni kanun hayata geçiyor: Az bir süre kaldı…

Önümüzdeki günlerde otomotiv piyasasındaki normalleşmenin artarak devam edeceğini öngörmekle birlikte, otomotiv sektörü temsilcilerinin görüşleri de dikkate alınarak, ihtiyaç duyulması halinde, ilave tedbirleri ivedilikle uygulamaya almaktan çekinmeyeceğiz. Bakanlık olarak haksız ve adaletsiz uygulamaları ile vatandaşlarımızı mağdur edenlerle mücadelemiz kararlılıkla sürecektir" diye konuştu.

#7
Foto - Araba alım satımında yeni dönem! Yeni kanun hayata geçiyor: Az bir süre kaldı…

Bolat, haksız fiyat artışı yapan ve bu yüzden vatandaşları olumsuz etkileyip, iyi niyetli işletmeleri de zan altında bırakan fırsatçı firmaları sıkı şekilde takip ettiklerini belirtti. Bolat, "Bu bağlamda, tüm denetimlerimizi ve değerlendirmelerimizi titizlikle yapmaya özen gösteriyor ve istisnasız her paydaşın yararına olacak şekilde hareket ediyoruz.

#8
Foto - Araba alım satımında yeni dönem! Yeni kanun hayata geçiyor: Az bir süre kaldı…

Bu sebeple, tüm aktörlerle yakın temas halinde, zaman zaman kapsamlı istişare toplantıları yaparak sektörün sorunlarını ve çözüm önerilerini birlikte tartışıyoruz. Denetimlerimiz, günlük olarak rutin bir şekilde devam etmekte.

#9
Foto - Araba alım satımında yeni dönem! Yeni kanun hayata geçiyor: Az bir süre kaldı…

Bu minvalde, 81 ilimizdeki ticaret il müdürlüklerimiz aracılığıyla temel gıda ve ihtiyaç malzemeleri ile birlikte olağanüstü hal, afet ve ekonomik dalgalanma dönemlerinde kullanılacak acil ihtiyaç ürünlerinde bugüne kadar 55 bin 392 firma ve 314 bin 878 ürün haksız fiyat artışı kapsamında denetlendi. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'muzca tespit edilen aykırılıklar nedeniyle 1903 firmaya toplam 137 milyon 114 bin 620 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verildi" dedi.

#10
Foto - Araba alım satımında yeni dönem! Yeni kanun hayata geçiyor: Az bir süre kaldı…

Bolat, 2021 yılında ilk defa yüzde 1 seviyesini aşan küresel ihracattan alınan payın 2022 yılında yüzde 1,02'ye ve 2023 yılı ilk iki çeyreğinde ise yüzde 1,03'e yükseldiğini bildirdi. İhracattaki ürün çeşitliliğini her geçen gün artırdıklarını vurgulayan Bolat, "İnsansız hava araçları ve silahlı dron teknolojisinde dünyanın önde gelen 3 ülkesi arasındayız.

#11
Foto - Araba alım satımında yeni dönem! Yeni kanun hayata geçiyor: Az bir süre kaldı…

Bu başarılarımıza ek olarak ihracatımızdaki ürün çeşitliliğini her geçen gün artırmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl ülkemizden insansız hava taşıtları, hava taşıtlarının aksam ve parçaları, katmanlı üretim için makineler gibi katma değeri yüksek ürünlerin yer aldığı 12 bin 747 farklı ürünü ihraç ettik. 2023 yılında da 12 bin 559 farklı ürünü dünyanın birçok farklı noktasına ulaştırarak, ülkemizin adını duyurmaya devam ettik.

#12
Foto - Araba alım satımında yeni dönem! Yeni kanun hayata geçiyor: Az bir süre kaldı…

Ülkemizin önemli üst politika belgelerinden birisi olan 12'nci Kalkınma Planı ve bakanlığımız tarafından yayımlanan İhracat Ana Planı'nda kimya, ilaç-tıbbi cihaz, makine, elektrikli teçhizat, otomotiv, elektronik, raylı sistem araçları öncelikli sektörler olarak belirlendi. Bu sektörlerimizin ihracatımız içindeki paylarını artırmak ve bu yönde politikalar geliştirmek nihai hedefimiz. Bu sektörlerimizi hedef sektörler olarak belirledik ve ilave destekler veriyoruz" diye konuştu.

#13
Foto - Araba alım satımında yeni dönem! Yeni kanun hayata geçiyor: Az bir süre kaldı…

Bolat, e-ticaretin mevcut durumunda e-ticaret pazar yerlerinin önemli bir satış kanalı olarak karşılarına çıktığını vurgulayarak, şöyle konuştu: "2022 yılında ülkemizde e-ticaret hacmi bir önceki yıla göre yüzde 109'luk artışla 800,7 milyar TL olarak gerçekleşmiş olup, 2023 yılında ise 1 trilyon 430 milyar TL'lik bir büyüklüğe ulaşılması beklenmekte. 2022 yılında sipariş adetleri yüzde 43 artış ile 3 milyar 347 milyon adetten, 4 milyar 787 milyon adede yükseldi. 2021 yılında 484 bin 347 olan e-ticaret faaliyetinde bulunan işletme sayısı ise 2022 yılında 548 bin 688'e ulaştı. Bu işletmelerin 533 bin 19'u, elektronik ticaret pazar yerlerinde faaliyet göstermekte. İşletmelerin e-ticaret pazar yerlerine göre dağılımına bakıldığında ise yüzde 80'inin yalnızca bir, yüzde 12,6'sının iki, yüzde 4'ünün üç ve yüzde 3,4'ünün dört ve üzeri pazar yerinde satış yaptığı görülmekte.

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