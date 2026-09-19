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5 soru 5 cevap: Kiralık tarım arazisi modelinde merak edilenler

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IHA Giriş Tarihi:

5 soru 5 cevap: Kiralık tarım arazisi modelinde merak edilenler

İşlenmeyen tarım arazilerinin üretime kazandırılması amacıyla başlatılan sezonluk kiralama uygulamasında, 1 Eylül’de başlayan ilan süreci sürüyor.

#1
Foto - 5 soru 5 cevap: Kiralık tarım arazisi modelinde merak edilenler

Bakanlığın, işlenmeyen tarım arazilerinin kiralanmasına dair çalışmaları sürüyor. Uygulamayla, işlenmeyen tarım arazilerinin yeniden tarımsal üretime kazandırılması ve bu arazilerin üretim potansiyelinin değerlendirilmesi hedefleniyor. Kiralama yoluyla üretime kazandırılan arazilerin, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kaydedilerek tarımsal üretim planlaması kapsamında değerlendirilmesiyle, gıda arz güvenliğinin güçlendirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor. Bu kapsamda 1 Eylül'de başlayan süreç kapsamında değerlendirilen arazilere ilişkin ilan süreci devam ediyor. AA muhabiri, işlenmeyen tarım arazilerinin sezonluk olarak tarımsal amaçlı kiraya verilmesine ilişkin merak edilen 5 soruyu ve bunların yanıtlarını derledi. Bu sorular ve cevapları şöyle:

#2
Foto - 5 soru 5 cevap: Kiralık tarım arazisi modelinde merak edilenler

1- ÜST ÜSTE KAÇ YIL İŞLENMEYEN TARIM ARAZİLERİ KİRALAMA KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLİYOR? 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında, farklı gerekçelerle üst üste iki yıl süreyle işlenmeyen tarım arazileri, kira bedelleri maliklerine ödenerek tarımsal üretimde kullanılmak üzere Bakanlıkça sezonluk olarak kiraya veriliyor.

#3
Foto - 5 soru 5 cevap: Kiralık tarım arazisi modelinde merak edilenler

2- İŞLENMEYEN TARIM ARAZİLERİNİN TESPİTİ VE İLAN SÜRECİ NASIL İLERLİYOR? 2026 üretim yılı için il ve ilçe düzeyinde oluşturulan Arazi Tespit Komisyonlarınca işlenmeyen tarım arazilerine yönelik tespit çalışmaları tamamlandı. Kiralama kapsamında değerlendirilen arazilere ilişkin ilan süreci ise 1 Eylül'de başladı.

#4
Foto - 5 soru 5 cevap: Kiralık tarım arazisi modelinde merak edilenler

3- KESİNLEŞECEK ARAZİLERİN KİRALAMA İŞLEMLERİ HANGİ KURUM TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK? İlan sürecinin tamamlanmasının ve mülki amir onaylarının alınmasının ardından kesinleşecek işlenmeyen tarım arazilerinin kiralama işlemleri, gelecek kiralama talepleri doğrultusunda, İl Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilecek.

#5
Foto - 5 soru 5 cevap: Kiralık tarım arazisi modelinde merak edilenler

4- KİRA BEDELİ NASIL BELİRLENİYOR? Kira bedeli, ilgili komisyonca belirlenen rayiç bedelden düşük olamayacak. Tarım arazilerinin rayiç kira bedelinin tespitinde emsal olarak kullanılmak üzere, kiralanacak tarım arazisi ile benzer özellikte ve aynı yerleşim yerinde bulunan en az üç kiralanmış tarım arazisi tespit edilecek.

#6
Foto - 5 soru 5 cevap: Kiralık tarım arazisi modelinde merak edilenler

5- ARAZİLERİ KİRALAMAK İSTEYENLER NASIL BAŞVURU YAPACAK? İlan edilen tarım arazilerini kiralamak isteyenler, kiralama talep formunu eksiksiz olarak doldurarak ilan süresi içerisinde ilgili il müdürlüğüne başvuru yapabilecek. Kiralama başvuruları Tarım Arazileri Değerleme ve Edindirme Bilgi Sistemi üzerinden de gerçekleştirilebilecek. Kira bedeli ise arazi sahibine ödenecek.

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