5 soru 5 cevap: Kiralık tarım arazisi modelinde merak edilenler

Bakanlığın, işlenmeyen tarım arazilerinin kiralanmasına dair çalışmaları sürüyor. Uygulamayla, işlenmeyen tarım arazilerinin yeniden tarımsal üretime kazandırılması ve bu arazilerin üretim potansiyelinin değerlendirilmesi hedefleniyor. Kiralama yoluyla üretime kazandırılan arazilerin, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kaydedilerek tarımsal üretim planlaması kapsamında değerlendirilmesiyle, gıda arz güvenliğinin güçlendirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor. Bu kapsamda 1 Eylül'de başlayan süreç kapsamında değerlendirilen arazilere ilişkin ilan süreci devam ediyor. AA muhabiri, işlenmeyen tarım arazilerinin sezonluk olarak tarımsal amaçlı kiraya verilmesine ilişkin merak edilen 5 soruyu ve bunların yanıtlarını derledi. Bu sorular ve cevapları şöyle: