Ülkenin ordusu Türkçe öğrenmeye başladı: Bu kez Somali değil
Türkiye, yıllardır Batılı devletlerin sömürüsüne maruz kalan Afrika kıtasındaki ülkelere yardım etmeyi sürdürüyor. Son olarak ülke ordusu Türkçe eğitim almaya başladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye, yıllardır Batılı devletlerin sömürüsüne maruz kalan Afrika kıtasındaki ülkelere yardım etmeyi sürdürüyor. Son olarak ülke ordusu Türkçe eğitim almaya başladı.
Mildefin'de yer alan habere göre, Türkçe dil kursunu başarıyla tamamlayan yabancı subaylara diplomalarını verdi.
Subaylar, önümüzdeki dönemde Türkiye’de kurmaylık eğitimi alacak. Türkiye’de kurmaylık eğitimi almaya hazırlanan yabancı subaylar, eğitim öncesindeki Türkçe dil kursunu tamamladı.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen süreç kapsamında Türkçe eğitimlerini başarıyla bitiren subaylara düzenlenen törenle diplomaları takdim edildi.
Dil eğitimini tamamlayan subaylar, önümüzdeki dönemde Türkiye’de kurmaylık eğitimine başlayacak.
Programla yabancı askerî personelin Türkçe dil yeterliliğinin geliştirilmesinin yanı sıra Türkiye’de alacakları askerî eğitim sürecine hazırlanması amaçlanıyor.
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