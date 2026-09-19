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Ülkenin ordusu Türkçe öğrenmeye başladı: Bu kez Somali değil

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Ülkenin ordusu Türkçe öğrenmeye başladı: Bu kez Somali değil

Türkiye, yıllardır Batılı devletlerin sömürüsüne maruz kalan Afrika kıtasındaki ülkelere yardım etmeyi sürdürüyor. Son olarak ülke ordusu Türkçe eğitim almaya başladı.

#1
Foto - Ülkenin ordusu Türkçe öğrenmeye başladı: Bu kez Somali değil

Mildefin'de yer alan habere göre, Türkçe dil kursunu başarıyla tamamlayan yabancı subaylara diplomalarını verdi.

#2
Foto - Ülkenin ordusu Türkçe öğrenmeye başladı: Bu kez Somali değil

Subaylar, önümüzdeki dönemde Türkiye’de kurmaylık eğitimi alacak. Türkiye’de kurmaylık eğitimi almaya hazırlanan yabancı subaylar, eğitim öncesindeki Türkçe dil kursunu tamamladı.

#3
Foto - Ülkenin ordusu Türkçe öğrenmeye başladı: Bu kez Somali değil

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen süreç kapsamında Türkçe eğitimlerini başarıyla bitiren subaylara düzenlenen törenle diplomaları takdim edildi.

#4
Foto - Ülkenin ordusu Türkçe öğrenmeye başladı: Bu kez Somali değil

Dil eğitimini tamamlayan subaylar, önümüzdeki dönemde Türkiye’de kurmaylık eğitimine başlayacak.

#5
Foto - Ülkenin ordusu Türkçe öğrenmeye başladı: Bu kez Somali değil

Programla yabancı askerî personelin Türkçe dil yeterliliğinin geliştirilmesinin yanı sıra Türkiye’de alacakları askerî eğitim sürecine hazırlanması amaçlanıyor.

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