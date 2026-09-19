Vasilis Palmas: Türk savaş uçakları tepemizde uçuyor, teyakkuza geçtik

Gazeteci Sefa Karahasan'ın haberine göre, KIBRIS Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas, Türk savaş uçaklarının Rum hava sahasını ihlal ettiğini öne sürerek, Türkiye’ye tehditler savurdu. Rum medyasının ‘Ankara sert bir mesaj gönder’ diye verdiği habere göre Palmas, “Yapmamız gerekeni yapıyoruz ve bunun ötesinde, bizi tehlikeli yollara sürükleyecek bir duruma gelmek istemiyoruz’’ dedi.