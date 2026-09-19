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Vasilis Palmas: Türk savaş uçakları tepemizde uçuyor, teyakkuza geçtik

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Vasilis Palmas: Türk savaş uçakları tepemizde uçuyor, teyakkuza geçtik

Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas, Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulunarak Türk savaş uçaklarıyla ilgili ilginç bir iddiayı gündeme getirdi.

#1
Foto - Vasilis Palmas: Türk savaş uçakları tepemizde uçuyor, teyakkuza geçtik

Gazeteci Sefa Karahasan'ın haberine göre, KIBRIS Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas, Türk savaş uçaklarının Rum hava sahasını ihlal ettiğini öne sürerek, Türkiye’ye tehditler savurdu. Rum medyasının ‘Ankara sert bir mesaj gönder’ diye verdiği habere göre Palmas, “Yapmamız gerekeni yapıyoruz ve bunun ötesinde, bizi tehlikeli yollara sürükleyecek bir duruma gelmek istemiyoruz’’ dedi.

#2
Foto - Vasilis Palmas: Türk savaş uçakları tepemizde uçuyor, teyakkuza geçtik

Aşil Kalkanı anlaşmasına da değinen Palmas şöyle devam etti: Şunu belirtmek isterim; bazılarının hoşuna gitse de gitmese de, İsrail, Yunanistan ve Rumlar arasında ortak bir nokta bulunmaktadır.

#3
Foto - Vasilis Palmas: Türk savaş uçakları tepemizde uçuyor, teyakkuza geçtik

Müttefik ülkeler olmamızın ve aramızda ikili işbirlikleri bulunmasının yanı sıra, ortak bir sorunumuz da var. O da Türkiye’nin üç ülkeye karşı sergilediği saldırgan tutumdur.

#4
Foto - Vasilis Palmas: Türk savaş uçakları tepemizde uçuyor, teyakkuza geçtik

Palmas, İsrail’den alınan Barak MX hava savunma sistemlerinin, bağımsızlık günü olarak kutlanan 1 Ekim askeri geçit törenlerinde sergileneceğini de açıkladı. Geçit törenine Mısır’ın dışında da yabancı askerlerin katılacağını anlatan Palmas, ‘’Pazartesi günü Mısır'a gideceğim. Yunanistan ve Mısır'daki mevkidaşlarımla üçlü bir görüşme yapacağız'' dedi.

#5
Foto - Vasilis Palmas: Türk savaş uçakları tepemizde uçuyor, teyakkuza geçtik

Rum medyası da yaşananları, ‘’Yunanistan-Türkiye geriliminin yeniden tırmandığı bir dönemde Türkiye, Doğu Akdeniz'e filosunu konuşlandırıyor; (güney) Lefkoşa ve Atina teyakkuzda’’ ifadeleri ile verdi.

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