Kardeş ülkeyi Hindistan'a kaptırdık: Kritik silahı gizlice satın aldılar

Tacikistan ve Türkmenistan'ın hava savunma envanterlerinde ağırlıklı olarak Sovyet ve Rus yapımı daha eski sistemler bulunuyor. Bu ülkelerin S-125, Kub, Buk ve S-300 gibi sistemleri kullandığı biliniyor. Akash ihracatının gerçekleştiğinin doğrulanması, Rusya'nın uzun süredir ağırlıklı tedarikçi olduğu Orta Asya savunma pazarında Hindistan'ın da daha fazla rol üstlenmeye başladığını gösteriyor. Hindistan, Akash'ın yanı sıra radar, topçu, roket ve kara araçları gibi farklı savunma ürünlerini de uluslararası pazarlara sunarken, Tacikistan ve Türkmenistan'a yönelik yeni ihracatların kapsamının önümüzdeki dönemde genişleyip genişlemeyeceği henüz bilinmiyor.