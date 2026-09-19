Kardeş ülkeyi Hindistan'a kaptırdık: Kritik silahı gizlice satın aldılar
Son dönemde Pakistan ve Türkiye ile arası bozuk olan Hindistan, Türki bir devlete savuna silahı satışı gerçekleştirdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Son dönemde Pakistan ve Türkiye ile arası bozuk olan Hindistan, Türki bir devlete savuna silahı satışı gerçekleştirdi.
GDH Haber'de yer alan habere göre, Eski Hindistan Savunma Araştırma ve Geliştirme Kuruluşu (DRDO) Başkanı Samir Kamat, iki Orta Asya ülkesine Akash sistemlerinin teslim edildiğini açıkladı. Akash'ın Tacikistan ve Türkmenistan'a yönelik ihracatında kaç sistemin teslim edildiği, hangi varyantın kullanıldığı ve anlaşmaların mali değeri açıklanmadı.
Akash, uçak, helikopter, İHA ve seyir füzeleri gibi hava tehditlerine karşı geliştirilen orta menzilli bir hava savunma sistemi olarak kullanılıyor. Füze üretimi Bharat Dynamics Limited tarafından gerçekleştirilirken, radar ve komuta-kontrol sistemleri Hindistan'ın DRDO kuruluşu tarafından geliştirildi. Tacikistan ve Türkmenistan'a yapılan ihracatın, Hindistan'ın Orta Asya'daki savunma sanayii varlığını genişletmesi açısından önemli bir adım olduğu değerlendiriliyor.
Hindistan'ın Akash sisteminin daha gelişmiş Mk 1S varyantında aktif radyo frekans arayıcı başlık bulunuyor. Bu yapı, füzenin uçuşun orta safhasında komuta güdümünü kullanmasının ardından terminal safhada kendi arayıcı başlığıyla hedefe yönelmesine imkân sağlıyor. Akash sisteminde birden fazla hedefi aynı anda takip ve angaje etmek için Rajendra faz dizili radar kullanılıyor. Bu kabiliyet, sistemin sabit tesislerin ve geniş bölgelerin hava savunmasında kullanılmasına imkân sağlıyor.
Ermenistan, Akash sisteminin bilinen ilk yabancı kullanıcısı olarak öne çıkıyor. Ermenistan, Akash Mk 1S için anlaşma imzalarken teslimatlar 2024'ün sonlarında başladı. Tacikistan ve Türkmenistan'ın Akash tedarikine ilişkin daha önce yeni varyant Mk 1S üzerinde görüşmeler yürüttüğü yönünde bilgiler paylaşılmıştı. Ancak bu görüşmelerin Kamat'ın açıkladığı ihracatla aynı anlaşmalar olup olmadığı netlik kazanmış değil.
Tacikistan ve Türkmenistan'ın hava savunma envanterlerinde ağırlıklı olarak Sovyet ve Rus yapımı daha eski sistemler bulunuyor. Bu ülkelerin S-125, Kub, Buk ve S-300 gibi sistemleri kullandığı biliniyor. Akash ihracatının gerçekleştiğinin doğrulanması, Rusya'nın uzun süredir ağırlıklı tedarikçi olduğu Orta Asya savunma pazarında Hindistan'ın da daha fazla rol üstlenmeye başladığını gösteriyor. Hindistan, Akash'ın yanı sıra radar, topçu, roket ve kara araçları gibi farklı savunma ürünlerini de uluslararası pazarlara sunarken, Tacikistan ve Türkmenistan'a yönelik yeni ihracatların kapsamının önümüzdeki dönemde genişleyip genişlemeyeceği henüz bilinmiyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23