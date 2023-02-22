Apple'ın başı davalarla dertte! Apple Watch satışları sonlanabilir

Apple, sağlık teknolojileri şirketi AliveCor ile yürüttüğü patent davasında mağlup oldu ve ABD hükümetinin kararı ile Apple Watch satışları ithalat yasağı ile sonuçlanabilir. Biden yönetimi, AliveCor'un patentlerinin ihlal edildiği yönündeki kararı onaylayarak, ABD Uluslararası Ticaret Komisyonunun Apple Watch ithalat yasağı kararının önünü açtı. Ancak mahkeme, AliveCor'un iddia ettiği tüm patentlerde ihlal durumu olmadığı için, Apple'ın kararı engelleme şansı da var.