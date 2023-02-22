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Teknoloji-Bilişim
15
Apple'ın başı davalarla dertte! Apple Watch satışları sonlanabilir

2023-02-22 19:10:14
Apple'ın başı davalarla dertte! Apple Watch satışları sonlanabilir

Apple, sağlık teknolojileri şirketi AliveCor ile yürüttüğü patent davasında mağlup oldu ve ABD hükümetinin kararı ile Apple Watch satışları ithalat yasağı ile sonuçlanabilir. Biden yönetimi, AliveCor'un patentlerinin ihlal edildiği yönündeki kararı onaylayarak, ABD Uluslararası Ticaret Komisyonunun Apple Watch ithalat yasağı kararının önünü açtı. Ancak mahkeme, AliveCor'un iddia ettiği tüm patentlerde ihlal durumu olmadığı için, Apple'ın kararı engelleme şansı da var.

#1
Foto - Apple'ın başı davalarla dertte! Apple Watch satışları sonlanabilir

Apple AliveCor ile patent davası içerisindeydi. Dava sonucuna göre Apple Watch satışları ithalat yasağı ile sonlanabilir.

#2
Foto - Apple'ın başı davalarla dertte! Apple Watch satışları sonlanabilir

Apple geçtiğimiz aylardan beri sağlık teknolojileri şirketi AliveCor ile patent davasındaydı. ABD hükümeti davayı yürüttü. Çıkan sonuç ise markanın aleyhine oldu.

#3
Foto - Apple'ın başı davalarla dertte! Apple Watch satışları sonlanabilir

Sonuca bağlı olarak ABD hükümeti tarafından Apple Watch satışları durdurulabilir. Çünkü Apple Watch, ithalat yasağı riskine girdi.

#4
Foto - Apple'ın başı davalarla dertte! Apple Watch satışları sonlanabilir

Apple Watch ithalat engeli alacak mı? Apple ve AliveCor’un patent davası sonuçlandı.

#5
Foto - Apple'ın başı davalarla dertte! Apple Watch satışları sonlanabilir

Gelen dava sonucunda Apple’ın AliveCor firmasının patentlerini ihlal ettiği yer aldı. Apple bu karara itiraz ederek Biden yönetimine gitti. Ancak gelen karar şirket için yine olumsuz oldu.

#6
Foto - Apple'ın başı davalarla dertte! Apple Watch satışları sonlanabilir

Biden yönetimi patent davası sonucunun doğru olduğunu belirtti. Bu durum temyiz kararının nasıl sonuçlanacağına bağlı olarak ABD Uluslararası Ticaret Komisyonunun Apple Watch ithalat yasağı kararının önünü açtı. Apple Watch satışları durabilirdi.

#7
Foto - Apple'ın başı davalarla dertte! Apple Watch satışları sonlanabilir

California merkezli sağlık teknolojileri üreticisi AliveCor açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada AliveCor CEO’su Priya Abani şunları söyledi:

#8
Foto - Apple'ın başı davalarla dertte! Apple Watch satışları sonlanabilir

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonunun kararını destekliyoruz. Apple’ı endüstri lideri firmamızın EKG teknolojisinin temelini oluşturan patentleri ihlal etmekten sorumlu tuttuğu için Başkan Biden’ı alkışlıyoruz.

#9
Foto - Apple'ın başı davalarla dertte! Apple Watch satışları sonlanabilir

Bu karar ABD’nin tüketicilere fayda sağlayan yeni teknolojiler oluşturmak ve ölçeklendirmek için patentleri koruyacağına dair açık bir mesaj gönderiyor.

#10
Foto - Apple'ın başı davalarla dertte! Apple Watch satışları sonlanabilir

Karar aralık ayında uygulanabilirdi! ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu, Apple Watch satışları ile ilgili ithalat yasağı kararını geçici süreyle olmak şartıyla uygulamayı önermişti.

#11
Foto - Apple'ın başı davalarla dertte! Apple Watch satışları sonlanabilir

Bu karar geçerli olsaydı Apple EKG destekli olan tüm Apple Watch satışlarını durdurmak zorunda kalacaktı. Apple karara federal mahkemede itiraz etmeyi planlıyor.

#12
Foto - Apple'ın başı davalarla dertte! Apple Watch satışları sonlanabilir

Aslında Biden yönetimi Apple’ın patentleri ihlal ettiği yönündeki kararı onayladı. Ancak mahkeme AliveCor’un hak iddia ettiği tüm patentler için aynı sonucu vermedi. AliveCor’un hak iddiasında bulunduğu tüm patentlerde ihlal durumu olmadığı içinde Apple’ın kararı engelleme şansı var.

#13
Foto - Apple'ın başı davalarla dertte! Apple Watch satışları sonlanabilir

Apple için dava dosyaları bitmiyor! AliveCor ayrıca Apple’a karşı antitröst (rekabet ve ticaret engellerini düzenlemek amaçlı) davası açtı. Dava gerekçeleri olarak önceki patent davasını ve o dava sebebiyle müşteri kaybını gösterdi. Apple’ı haksız rekabetle suçlayarak şartların eşit olması gerektiğini belirtti.

#14
Foto - Apple'ın başı davalarla dertte! Apple Watch satışları sonlanabilir

Ayrıca şirketin yine akıllı saat satışlarını etkileme ihtimali bulunan bir davası daha var. Apple Watch modellerinin kandaki oksijen seviyesini ölçmek için kullandığı ışık sensörlerinin Masimo firmasının patentlerini ihlal etme durumu söz konusu. Konuyla ilgili dava açan Masimo, Apple için ciddi tehdit oluşturmakta zira bu davanın da Apple Watch ithalat yasağı ile sonuçlanması mümkün.

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