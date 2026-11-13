Araç sahipleri dikkat! e-Devlet'ten hemen kontrol edin, yoksa muayene bile yaptıramayabilirsiniz!

YAKALAMA KARARI NASIL KALDIRILIR? Aracı hakkında yakalama kararı bulunan kişilerin öncelikle kararın hangi kurum tarafından ve hangi gerekçeyle verildiğini öğrenmesi gerekiyor. Karar bir icra dosyasından kaynaklanıyorsa ilgili icra dairesine başvurulması gerekiyor. Yakalama kararının dayanağı olan borcun ödenmesi veya hukuki süreçte talep edilen yükümlülüklerin yerine getirilmesinin ardından kaydın kaldırılması için gerekli işlemler başlatılabiliyor. Ancak borcun ödenmesi, her durumda yakalama kaydının otomatik olarak kaldırıldığı anlamına gelmiyor. İlgili kurumun kayıtları güncellemesi ve kararın kaldırılması işleminin tamamlanması gerekiyor. TRAFİKTE DURDURULDUĞUNUZDA KÖTÜ SÜRPRİZLE KARŞILAŞMAYIN! Hakkında yakalama kararı bulunan araçlar, trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrollerde tespit edilebiliyor. Bu durumda kararın niteliğine göre araç trafikten men edilerek yediemin otoparkına götürülebiliyor. Araç sahiplerinin mağduriyet yaşamamak için özellikle devam eden icra dosyalarını takip etmeleri ve otomobillerinin hukuki durumunu belirli aralıklarla kontrol etmeleri önem taşıyor. Önemli ayrıntı: Her haciz kaydı aracın doğrudan bağlanacağı veya muayenesinin yapılamayacağı anlamına gelmiyor. İşlem yapılmasına engel olup olmadığı, kaydın türüne ve ilgili mevzuata göre değişebiliyor.