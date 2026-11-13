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Araç sahipleri dikkat! e-Devlet'ten hemen kontrol edin, yoksa muayene bile yaptıramayabilirsiniz!

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Araç sahipleri dikkat! e-Devlet'ten hemen kontrol edin, yoksa muayene bile yaptıramayabilirsiniz!

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren önemli uyarı! Otomobilinizin üzerinde bulunan haciz veya yakalama kaydı, trafik denetimlerinde aracınızın bağlanmasına neden olabileceği gibi sigorta ve muayene işlemlerinde de sorun çıkarabiliyor. Üstelik araç sahipleri bu durumdan haberdar olmayabiliyor. Peki, aracınızda yakalama kararı olup olmadığını nasıl öğrenebilirsiniz? İşte e-Devlet üzerinden kontrol etmenin yolu...

#1
Foto - Araç sahipleri dikkat! e-Devlet'ten hemen kontrol edin, yoksa muayene bile yaptıramayabilirsiniz!

Araç sahiplerinin yalnızca trafik cezalarını ve vergi borçlarını değil, otomobilleri hakkında alınmış olabilecek haciz ve yakalama kararlarını da düzenli olarak kontrol etmesi gerekiyor. İcra takipleri, mahkeme kararları veya çeşitli idari işlemler nedeniyle araçlara uygulanan yakalama kayıtları, sürücülerin beklemediği anda ciddi sorunlarla karşılaşmasına yol açabiliyor. Hakkında yakalama kararı bulunan bir araç, trafik denetiminde tespit edilmesi halinde trafikten men edilerek otoparka çekilebiliyor. ARAÇLARA NEDEN YAKALAMA KARARI VERİLİYOR? NTV'nin haberine göre araçlar hakkında farklı hukuki ve idari gerekçelerle yakalama kararı alınabiliyor. Özellikle icra takipleri, mahkeme kararları ve ilgili kurumların işlemleri sonucunda araçların kayıtlarına haciz veya yakalama şerhi işlenebiliyor. Bu tür kararların alınmasında borcun miktarı tek başına belirleyici olmayabiliyor. Devam eden icra dosyaları ve hukuki süreçler de araçların durumunu etkileyebiliyor.

#2
Foto - Araç sahipleri dikkat! e-Devlet'ten hemen kontrol edin, yoksa muayene bile yaptıramayabilirsiniz!

YAKALAMA KAYDI OLAN ARAÇLAR MUAYENEYE GİREBİLİYOR MU? Araç üzerinde yakalama kaydı bulunması, yalnızca trafik denetimlerinde değil, resmi işlemlerde de çeşitli engellerle karşılaşılmasına neden olabiliyor. Yakalama kaydı devam eden araçların muayene işlemlerinde sorun yaşanabildiği belirtiliyor. Ayrıca bu durumdaki araçların zorunlu trafik sigortası işlemlerinde de bazı güçlüklerle karşılaşılabileceğine dikkat çekiliyor. Ancak haciz kaydı ile yakalama kararı aynı anlama gelmiyor. Araç üzerindeki şerhin türü ve hukuki durumu, uygulanacak işlemler açısından önem taşıyor.

#3
Foto - Araç sahipleri dikkat! e-Devlet'ten hemen kontrol edin, yoksa muayene bile yaptıramayabilirsiniz!

E-DEVLET'TEN BİRKAÇ ADIMDA ÖĞRENEBİLİRSİNİZ! Araç sahipleri, otomobilleri hakkında haciz veya yakalama kaydı bulunup bulunmadığını e-Devlet üzerinden kontrol edebiliyor. Bunun için şu adımlar izlenebiliyor: 1. www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapın. 2. 3. T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle kimlik doğrulamasını tamamlayın. 4. 5. Araçlarım bölümüne girin. 6. 7. Adınıza kayıtlı araçların bilgilerini inceleyin. 8. 9. Araç üzerindeki hak mahrumiyeti, haciz veya ilgili kayıtları kontrol edin. 10. Araç bilgilerinde şüpheli bir kayıt görülmesi halinde ilgili icra dairesinden veya kararı veren kurumdan ayrıntılı bilgi alınabiliyor.

#4
Foto - Araç sahipleri dikkat! e-Devlet'ten hemen kontrol edin, yoksa muayene bile yaptıramayabilirsiniz!

YAKALAMA KARARI NASIL KALDIRILIR? Aracı hakkında yakalama kararı bulunan kişilerin öncelikle kararın hangi kurum tarafından ve hangi gerekçeyle verildiğini öğrenmesi gerekiyor. Karar bir icra dosyasından kaynaklanıyorsa ilgili icra dairesine başvurulması gerekiyor. Yakalama kararının dayanağı olan borcun ödenmesi veya hukuki süreçte talep edilen yükümlülüklerin yerine getirilmesinin ardından kaydın kaldırılması için gerekli işlemler başlatılabiliyor. Ancak borcun ödenmesi, her durumda yakalama kaydının otomatik olarak kaldırıldığı anlamına gelmiyor. İlgili kurumun kayıtları güncellemesi ve kararın kaldırılması işleminin tamamlanması gerekiyor. TRAFİKTE DURDURULDUĞUNUZDA KÖTÜ SÜRPRİZLE KARŞILAŞMAYIN! Hakkında yakalama kararı bulunan araçlar, trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrollerde tespit edilebiliyor. Bu durumda kararın niteliğine göre araç trafikten men edilerek yediemin otoparkına götürülebiliyor. Araç sahiplerinin mağduriyet yaşamamak için özellikle devam eden icra dosyalarını takip etmeleri ve otomobillerinin hukuki durumunu belirli aralıklarla kontrol etmeleri önem taşıyor. Önemli ayrıntı: Her haciz kaydı aracın doğrudan bağlanacağı veya muayenesinin yapılamayacağı anlamına gelmiyor. İşlem yapılmasına engel olup olmadığı, kaydın türüne ve ilgili mevzuata göre değişebiliyor.

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