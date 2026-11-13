Araç sahipleri dikkat! e-Devlet'ten hemen kontrol edin, yoksa muayene bile yaptıramayabilirsiniz!
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren önemli uyarı! Otomobilinizin üzerinde bulunan haciz veya yakalama kaydı, trafik denetimlerinde aracınızın bağlanmasına neden olabileceği gibi sigorta ve muayene işlemlerinde de sorun çıkarabiliyor. Üstelik araç sahipleri bu durumdan haberdar olmayabiliyor. Peki, aracınızda yakalama kararı olup olmadığını nasıl öğrenebilirsiniz? İşte e-Devlet üzerinden kontrol etmenin yolu...