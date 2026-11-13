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Altın fiyatlarında yükseliş!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Altın fiyatlarında yükseliş!

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

#1
Foto - Altın fiyatlarında yükseliş!

Yarım altın bugün kaç lira? İşte 13 Kasım 2026 Cuma günü çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

#2
Foto - Altın fiyatlarında yükseliş!

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor. İşte 13 Kasım 2026 Cuma gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

#3
Foto - Altın fiyatlarında yükseliş!

Güncel altın satış fiyatları * Gram altın satış fiyatı: 6.350,04 TL

#4
Foto - Altın fiyatlarında yükseliş!

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.465,00 TL

#5
Foto - Altın fiyatlarında yükseliş!

* Yarım altın satış fiyatı: 20.924,00 TL

#6
Foto - Altın fiyatlarında yükseliş!

* Tam altın satış fiyatı: 41.192,31 TL

#7
Foto - Altın fiyatlarında yükseliş!

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 41.695,00 TL

#8
Foto - Altın fiyatlarında yükseliş!

* Ons altın satış fiyatı: 3.920,52 Dolar

#9
Foto - Altın fiyatlarında yükseliş!

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