Apple Watch çakallardan kurtardı

Teknolojinin hayat kurtarıcı rolü bir kez daha gözler önüne serildi. ABD’de yaşayan bir kişinin Apple Watch sayesinde bir çakal saldırısından kurtulması akıllı saatteki düşme algılama özelliğinin ne kadar yararlı olduğunu gösteriyor. Yaşanan bu olay gelişen teknolojinin insan hayatındaki acil durumlar karşısında nasıl bir güvenlik kalkanı oluşturabileceğini çarpıcı bir örnekle gözler önüne seriyor.