  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Îmanlarının bedelini onu aşkla yaşayarak ödemişlerdi: İşte İslam'da ilk şehit olan kadın

Apple Watch çakallardan kurtardı

Bölgede dengeleri değiştirecek iddia: Türkiye o ülkede SİHA üssü açtı

Eurofighter engeli ile karşılaşan Türkiye'ye Rusya'dan üstü kapalı teklif! İşte bu olursa ortalık karışır

Ashab-ı Kehf yoğun sis içinde kaldı

Tam 40 yıldır geçimini böyle sağlıyor

Giresun'dan Avrupa ülkelerine ihracat! Enerji devinden gündeme gelen örnek sistem: Enerjisini güneşten alıyor

Bu görüntülere yürek dayanmaz! Binlerce Filistinli açlık ve susuzluk çekiyor! Yaşanan çatışmaların yükünü çocuklar taşıyor!

Müge Anlı bu sözler karşısında Pazartesi canlı yayında çılgına dönecek: Müge bunun peşinde

Yerli ve milli kola üreten Türk firmasına şok! Tüm marketler yer almaya başlamışlardı... Rekor ceza yediler
Teknoloji-Bilişim
5
Apple Watch çakallardan kurtardı

2023-12-09 19:31:39
Apple Watch çakallardan kurtardı

ABD'li teknoloji firması Apple'ın ürettiği Apple Watch'un düşme algılama özelliği bir kişiyi çakal saldırısından kurtardı.

#1
Foto - Apple Watch çakallardan kurtardı

Teknolojinin hayat kurtarıcı rolü bir kez daha gözler önüne serildi. ABD’de yaşayan bir kişinin Apple Watch sayesinde bir çakal saldırısından kurtulması akıllı saatteki düşme algılama özelliğinin ne kadar yararlı olduğunu gösteriyor. Yaşanan bu olay gelişen teknolojinin insan hayatındaki acil durumlar karşısında nasıl bir güvenlik kalkanı oluşturabileceğini çarpıcı bir örnekle gözler önüne seriyor.

#2
Foto - Apple Watch çakallardan kurtardı

Söz konusu olayı yaşayan şahıs sakin bir yürüyüş esnasında iki köpeğiyle bir çakalın karşı karşıya kaldığını fark etti. Köpeklerinin panikle tepki verip kendisini yere düşürüp patikadan sürüklemesi kazayı başlatan an olurken, kişinin Apple Watch saatindeki düşme algılama özelliği hızla devreye girerek acil durum uyarısı gönderdi ve adamın hayatının kurtulmasını sağladı. u olayın üzerine konuşan kişi, “Köpeklerin çakalı gördüklerinde panikleyip beni yere düşürmeleri, gerçekten ölümcül bir düşüşe sebep olabilirdi. Apple Watch olmasaydı, durumdan kurtulamayabilirdim” dedi. Bu olayla birlikte teknolojinin hayat kurtarıcı rolü ve günlük aktiviteler sırasında karşılaşılan beklenmedik tehlikelere karşı nasıl bir güvenlik kalkanı oluşturabileceğini görmüş oluyoruz.

#3
Foto - Apple Watch çakallardan kurtardı

Teknoloji ikinci bir felaketi önledi Olayı anlatan şahıs, yaşadığı kaza sonrasında telefonuna ulaşamadığını ve Apple Watch’un, acil servislerle iletişim kurabilmesi sayesinde hayatta kaldığını ifade etti. Ayağının kırılması ve ameliyat sürecinin ardından, “Apple Watch takmıyor olsaydım, orada ne kadar süre yatacağımı, hareket edemediğimi ve etrafımda yardım alabilecek kimse olmadığını bilmem mümkün olmazdı. Bu teknolojik cihaz sayesinde, hayati bir anlam taşıyan zamanı kazandım” diye konuştu.

#4
Foto - Apple Watch çakallardan kurtardı

Günümüzde teknoloji, hayatımızın pek çok yönünü etkileyerek günlük aktivitelerimizi daha güvenli hale getiriyor. ABD’de yaşanan bu olay, düşme algılama gibi özelliklere sahip giyilebilir teknoloji ürünlerinin gerçekten hayat kurtarıcı kimliğe büründüğünü gözler önüne seriyor ve teknolojinin insan hayatındaki kritik rolünü bir kez daha vurguluyor.

Canlı yayında rezalet!
Medya

Canlı yayında rezalet!

Canlı yayına sırasında el hareketi çektiği anlar sosyal medyaya düşen BBC spikeri Maryam Moshiri, "Aptalca bir şakaydı" diyerek özür diledi...
Kovulduğu belediyeye başkan aday adayı oldu
Siyaset

Kovulduğu belediyeye başkan aday adayı oldu

Çankaya Belediyesi’nde 7 yılda sadece 60 gün işe gittiği ortaya çıkan, kovulduktan sonra “Artık Mustafa Kemal’in memuruyum” diyerek şov yapa..
Sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! O alçakla ilgili flaş gelişme
Gündem

Sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! O alçakla ilgili flaş gelişme

Sosyal medya hesabından müstehcen paylaşımlar yapan 43 yaşındaki F.H. isimli kadın Kocaeli'nde gözaltına alındı.

Ali Babacan'ın babasından sonra annesi de vefat etti
Gündem

Ali Babacan'ın babasından sonra annesi de vefat etti

Geçtiğimiz günlerde babası Hilmi Babacan'ı kaybeden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bugün de anne acısı yaşadı. Ali Babacan'ın annes..
Erdoğan'dan çok sert tepki: Ey ABD! Bunun hesabını nasıl vereceksin?
Siyaset

Erdoğan'dan çok sert tepki: Ey ABD! Bunun hesabını nasıl vereceksin?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İnsan Hakları Günü “İnsanlığın Yüzü” Programı'nda konuştu.

Hani siz sorgulayan aydın kesimdiniz Uğur Dündar? İzmir’de hizmet yok ama oy veriyoruz
Siyaset

Hani siz sorgulayan aydın kesimdiniz Uğur Dündar? İzmir’de hizmet yok ama oy veriyoruz

Uğur Dündar katıldığı programda İzmir'in belediyecilik açısından şanssız bir şehir olduğunu söyleyerek, İzmir'in belediyeciliğini eleştirdi...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23