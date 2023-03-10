Apple Siri defterini kapatıyor! İşte yeni bombası

Apple kullanıcıları, yapay zeka teknolojisine sahip sohbet botu ChatGPT'yi deneyimlemek için yeni uygulamalar olan MacGPT ve WatchGPT'yi kullanabilirler. MacGPT, macOS arayüzüne entegre edilerek soru sormayı ve yanıt almaya olanak tanırken, WatchGPT ise doğrudan Apple Watch üzerinden etkileşim kurma imkanı sunuyor. Her iki uygulama da Apple ve OpenAI'dan bağımsız olarak geliştirildi ve App Store'da WatchGPT için 4,99 dolarlık bir fiyat etiketi bulunuyor.