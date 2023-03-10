  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
12
Apple Siri defterini kapatıyor! İşte yeni bombası

2023-03-10 01:19:08
Apple Siri defterini kapatıyor! İşte yeni bombası

Apple kullanıcıları, yapay zeka teknolojisine sahip sohbet botu ChatGPT'yi deneyimlemek için yeni uygulamalar olan MacGPT ve WatchGPT'yi kullanabilirler. MacGPT, macOS arayüzüne entegre edilerek soru sormayı ve yanıt almaya olanak tanırken, WatchGPT ise doğrudan Apple Watch üzerinden etkileşim kurma imkanı sunuyor. Her iki uygulama da Apple ve OpenAI'dan bağımsız olarak geliştirildi ve App Store'da WatchGPT için 4,99 dolarlık bir fiyat etiketi bulunuyor.

#1
Foto - Apple Siri defterini kapatıyor! İşte yeni bombası

Son ayların en büyük yapay zeka projelerinden biri olan sohbet botu ChatGPT, nihayet Apple ekosistemi ile entegre hale geliyor. Apple kullanıcıları, MacGPT ve watchGPT isimli iki yeni uygulama aracılığıyla ChatGPT’yi kendi cihazlarında deneyimleyebilir.

#2
Foto - Apple Siri defterini kapatıyor! İşte yeni bombası

macGPT ve watchGPT nedir, nasıl kullanılır? MacGPT, macOS arayüzüne yapay zekayı entegre ediyor. macOS menü çubuğuna ChatGPT desteği ekleyen bu ücretsiz uygulama, kullanıcılara masaüstünden ayrılmadan birçok şeyi yapma fırsatı tanıyor.

#3
Foto - Apple Siri defterini kapatıyor! İşte yeni bombası

Uygulama, ChatGPT’yi web tarayıcısına yükleyerek soru sormayı ve yanıt almayı kolaylaştırıyor.

#4
Foto - Apple Siri defterini kapatıyor! İşte yeni bombası

Buna ek olarak macOS kullanıcıları, daha pratik olması için uygulamaya klavye kısayolu atayabilir.

#5
Foto - Apple Siri defterini kapatıyor! İşte yeni bombası

Ancak bu uygulamanın Apple tarafından geliştirilmediğini, üçüncü taraf bir geliştirici tarafından sunulduğunu belirtmek gerekiyor.

#6
Foto - Apple Siri defterini kapatıyor! İşte yeni bombası

macGPT’ye ek olarak Apple Watch için de benzer bir uygulama sunuldu.

#7
Foto - Apple Siri defterini kapatıyor! İşte yeni bombası

WatchGPT, kullanıcıların doğrudan akıllı saatlerinden ChatGPT ile etkileşim kurmasına olanak tanıyor. WatchGPT sayesinde sorulara yanıt alabilir ve yazmaya gerek kalmadan uzun mesajlar oluşturabilirsiniz.

#8
Foto - Apple Siri defterini kapatıyor! İşte yeni bombası

WatchGPT ile oluşturulan yanıtlar; metin, e-posta veya sosyal medya aracılığıyla paylaşmak mümkün.

#9
Foto - Apple Siri defterini kapatıyor! İşte yeni bombası

App Store’da 4,99 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olan uygulama, Apple Watch’a bakılmasıyla bile etkinleştirilebiliyor.

#10
Foto - Apple Siri defterini kapatıyor! İşte yeni bombası

Her iki uygulamanın da Apple ve OpenAI’dan bağımsız olarak geliştirildiğini belirtmek gerekiyor.

#11
Foto - Apple Siri defterini kapatıyor! İşte yeni bombası

Yani uygulamaların kullanımıyla ilgili sorumluluk tamamen kullanıcılara ait. macGPT ve WatchGPT hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz bu bağlantıya gidebilirsiniz.

ABD'li banka seçim çalışmalarına başladı: 6'lı masa kazanırsa dolar o rakamı görecek
Ekonomi

ABD'li banka seçim çalışmalarına başladı: 6'lı masa kazanırsa dolar o rakamı görecek

ABD'nin büyük bankalarından Wells Fargo, Türkiye'de yaklaşan seçimler üzerine manipülasyon soslu bir analiz yayımladı. Analize göre, muhalef..
Melih Gökçek 4 anket sonucunu açıkladı: Dördünde de...
Gündem

Melih Gökçek 4 anket sonucunu açıkladı: Dördünde de...

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, her FETÖ'cünün en az 20 sosyal medya hesabı açma ve anketleri etkileme talimatı aldığı..
Saadet Partisi'nde Kılıçdaroğlu krizi! 'Adaylığını kabul etmiyoruz'
Siyaset

Saadet Partisi'nde Kılıçdaroğlu krizi! 'Adaylığını kabul etmiyoruz'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6 Mart günü Saadet Partisi Genel Merkezi önünde cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etmesi krize neden..
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üstünde çıktı! Yükseliş var tabela her an değişiyor
Ekonomi

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üstünde çıktı! Yükseliş var tabela her an değişiyor

Ekonomistlerin medyan tahmini 195 bin başvuru gelmesi yönündeydi. Devam eden başvurular ise 25 Şubat ile biten haftada 69 bin artışla 1,72 m..
Litvanya Cumhurbaşkanı Türkiye'yi ziyaret edecek
Gündem

Litvanya Cumhurbaşkanı Türkiye'yi ziyaret edecek

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye gelecek.
Saadet Partili Ekrem Şama’ya açık çağrı: CHP’ye bunu yaptırın, oyum Kılıçdaroğlu’na
Siyaset

Saadet Partili Ekrem Şama’ya açık çağrı: CHP’ye bunu yaptırın, oyum Kılıçdaroğlu’na

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, AK Partili gençlerin veled-i zina olduğunu ima ederek büyük rezilliğe..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23