Apple, iPhone 17'de bir ilke imza atacak

Grafit tabakası ve buhar odası soğutma sistemleri, ısıyı daha geniş bir alana yayarak cihazın dış yüzeyine iletir ve böylece ana bileşenlerin, özellikle işlemcinin, aşırı ısınmasını engeller. Bu tür bir soğutma sistemi, termal kısılmanın önüne geçerek cihazın daha istikrarlı ve yüksek performansla çalışmasını sağlıyor. Apple'ın bu teknolojileri ilk kez iPhone modellerine entegre ediyor olması, şirketin yeni nesil A17 Pro işlemcisinin ve gelecekteki işlemcilerinin performans kapasitesini artırma yönündeki kararlılığını gösteriyor.