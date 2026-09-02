Apartmanlarda cam balkon ve demir parmaklık dönemi bitiyor: Hepsi sökülecek

Yargıtay, kat maliklerinin yazılı onayı olmadan ve bina dış cephe bütünlüğünü bozarak yaptırılan cam balkon ile demir parmaklıklar hakkında milyonları ilgilendiren çok sert bir emsal karara imza attı. Projeye aykırı inşa edilen ve binanın estetiğini zedeleyen bu yapılar için komşuların tek bir Sulh Hukuk Mahkemesi şikayetiyle yasal zorunluluğa takılacağı belirtildi. Özellikle tırmanmayı kolaylaştıran bombeli parmaklıkların güvenlik riski oluşturduğu gerekçesiyle söküleceği ve tüm masrafların mülk sahibine yıkılacağı duyuruldu.