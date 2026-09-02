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Apartmanlarda cam balkon ve demir parmaklık dönemi bitiyor: Hepsi sökülecek

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Apartmanlarda cam balkon ve demir parmaklık dönemi bitiyor: Hepsi sökülecek

Yargıtay, kat maliklerinin yazılı onayı olmadan ve bina dış cephe bütünlüğünü bozarak yaptırılan cam balkon ile demir parmaklıklar hakkında milyonları ilgilendiren çok sert bir emsal karara imza attı. Projeye aykırı inşa edilen ve binanın estetiğini zedeleyen bu yapılar için komşuların tek bir Sulh Hukuk Mahkemesi şikayetiyle yasal zorunluluğa takılacağı belirtildi. Özellikle tırmanmayı kolaylaştıran bombeli parmaklıkların güvenlik riski oluşturduğu gerekçesiyle söküleceği ve tüm masrafların mülk sahibine yıkılacağı duyuruldu.

#1
Foto - Apartmanlarda cam balkon ve demir parmaklık dönemi bitiyor: Hepsi sökülecek

Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca kat malikleri, ana gayrimenkulün mimari yapısını ve dış görünüşünü korumakla yükümlü. Zemin ve birinci katlarda güvenlik amacıyla yaptırılan demir parmaklıklar ile konfor sağlayan cam balkon sistemleri, bina projesine aykırı olduğu ve kat maliklerinin rızası alınmadığı takdirde hukuka aykırı statüye düşmekte.

#2
Foto - Apartmanlarda cam balkon ve demir parmaklık dönemi bitiyor: Hepsi sökülecek

Sulh Hukuk Mahkemesi’ne yapılan tek bir başvuru, eski hale getirme sürecini başlatmakta. Yargıtay kararlarında, alt katlara monte edilen yatay veya bombeli demir parmaklıkların tırmanmayı kolaylaştırdığı vurgulanmakta. Yüksek mahkeme, bir malikin kendi güvenliğini sağlarken diğer kat maliklerinin can ve mal emniyetini riske atamayacağına hükmederek bu tür yapıların sökülmesine karar vermekte.

#3
Foto - Apartmanlarda cam balkon ve demir parmaklık dönemi bitiyor: Hepsi sökülecek

Balkonlar, tapu kaydında bağımsız bölümün iç alanı değil, binanın dış cephesiyle bütünleşik ortak alanı olarak kabul edilmekte. Kullanılan malzemenin şeffaf, hafif veya katlanır olması yasal yükümlülüğü ortadan kaldırmamakta.

#4
Foto - Apartmanlarda cam balkon ve demir parmaklık dönemi bitiyor: Hepsi sökülecek

Yönetim planında aksine bir hüküm bulunmadığı sürece, balkonu kapatmadan önce kat maliklerinin en az beşte dördünün yazılı onayının alınması gerekmekte.

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