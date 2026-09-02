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Ekonomi
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Emekliye ocakta büyük sürpriz: Üç farklı senaryo ile maaşlar resmen uçacak

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Emekliye ocakta büyük sürpriz: Üç farklı senaryo ile maaşlar resmen uçacak

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü kulağı Ocak 2027'de yapılacak kök maaş ve en düşük emekli aylığı zamlarına çevrilirken, yıl sonu enflasyon beklentileri doğrultusunda 3 farklı senaryo netleşmeye başladı. Merkez Bankası ve piyasa tahminlerine göre şekillenecek olan 6 aylık enflasyon farkıyla birlikte, en düşük emekli maaşının 25 bin liranın üzerine çıkması bekleniyor. Kesin oranlar için geri sayım sürerken, uzmanlar masadaki rakamları ve olası zam senaryolarını titizlikle hesaplamaya devam ediyor.

#1
Foto - Emekliye ocakta büyük sürpriz: Üç farklı senaryo ile maaşlar resmen uçacak

Milyonlarca emeklinin gözü, Ocak 2027'de maaşlara yapılacak artışa çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını belirleyecek en önemli veri ise yılın ikinci yarısındaki enflasyon olacak. Ağustos ayı enflasyon verisinin açıklanmasına kısa süre kala ekonomistlerin beklentileri de belli oldu. Yıl sonu enflasyon tahminleri üzerinden yapılan hesaplamalar, emekliler için üç farklı zam senaryosunu ortaya koydu.

#2
Foto - Emekliye ocakta büyük sürpriz: Üç farklı senaryo ile maaşlar resmen uçacak

2026'nın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen yüzde 17,76'lık enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayındaki zam oranını belirledi. Yapılan artışın ardından en düşük emekli aylığı 23 bin 552 liraya yükseldi. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarında ise toplu sözleşme zammına enflasyon farkının eklenmesiyle temmuz ayından geçerli olmak üzere yüzde 13,52 oranında artış yapıldı.

#3
Foto - Emekliye ocakta büyük sürpriz: Üç farklı senaryo ile maaşlar resmen uçacak

Ocak 2027'de yapılacak emekli zammının şekillenmesinde kritik öneme sahip ağustos ayı enflasyon verisi 3 Eylül Perşembe günü açıklanacak. AA Finans'ın 20 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği beklenti anketine göre, ekonomistler TÜFE'nin ağustosta aylık bazda yüzde 1,86 artmasını bekliyor. Tahminler yüzde 1,25 ile yüzde 2,10 arasında değişiyor.

#4
Foto - Emekliye ocakta büyük sürpriz: Üç farklı senaryo ile maaşlar resmen uçacak

Beklentinin gerçekleşmesi halinde temmuz ayında yüzde 31,75 olan yıllık enflasyonun ağustosta yüzde 31,52'ye gerilemesi öngörülüyor. Emeklilerin Ocak 2027 maaşlarına yapılacak zam için şimdiden farklı hesaplamalar yapılmaya başlandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yıl sonu enflasyon tahminini güncellemesiyle birlikte zam beklentileri de yeniden hesaplandı. Mevcut tahminler üzerinden üç farklı senaryo öne çıkıyor. TCMB'nin yüzde 28'lik yıl sonu enflasyon tahmininin gerçekleşmesi halinde, 2026'nın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyonun yaklaşık yüzde 8,70 olması bekleniyor.

#5
Foto - Emekliye ocakta büyük sürpriz: Üç farklı senaryo ile maaşlar resmen uçacak

Piyasa katılımcılarının yüzde 29,43'lük yıl sonu enflasyon beklentisinin gerçekleşmesi durumunda ise 6 aylık enflasyonun yaklaşık yüzde 9,92 seviyesinde oluşacağı hesaplanıyor. Finansal Kurumlar Birliği ile İstanbul Üniversitesi iş birliğinde hazırlanan Ekonomik Görünüm Endeksi'ndeki yüzde 30,32'lik yıl sonu enflasyon tahmini ise üçüncü senaryoyu oluşturuyor. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde emeklilerin 6 aylık enflasyon farkının yaklaşık yüzde 10,67 olması bekleniyor.

#6
Foto - Emekliye ocakta büyük sürpriz: Üç farklı senaryo ile maaşlar resmen uçacak

Bu hesaplamalar doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 zammının yüzde 8,70 ile yüzde 10,67 arasında şekillenmesi bekleniyor. Halen 23 bin 552 lira olan en düşük emekli aylığı, yüzde 8,70'lik artış senaryosunda yaklaşık 25 bin 601 liraya yükselecek. Daha yüksek enflasyon senaryosunun gerçekleşmesi halinde ise maaş artışı da buna bağlı olarak daha yüksek olacak. Ancak Ocak 2027'de uygulanacak kesin zam oranı, yılın ikinci yarısındaki tüm enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netleşecek.

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