Emekliye ocakta büyük sürpriz: Üç farklı senaryo ile maaşlar resmen uçacak

Bu hesaplamalar doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 zammının yüzde 8,70 ile yüzde 10,67 arasında şekillenmesi bekleniyor. Halen 23 bin 552 lira olan en düşük emekli aylığı, yüzde 8,70'lik artış senaryosunda yaklaşık 25 bin 601 liraya yükselecek. Daha yüksek enflasyon senaryosunun gerçekleşmesi halinde ise maaş artışı da buna bağlı olarak daha yüksek olacak. Ancak Ocak 2027'de uygulanacak kesin zam oranı, yılın ikinci yarısındaki tüm enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netleşecek.