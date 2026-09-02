Emekliye ocakta büyük sürpriz: Üç farklı senaryo ile maaşlar resmen uçacak
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü kulağı Ocak 2027'de yapılacak kök maaş ve en düşük emekli aylığı zamlarına çevrilirken, yıl sonu enflasyon beklentileri doğrultusunda 3 farklı senaryo netleşmeye başladı. Merkez Bankası ve piyasa tahminlerine göre şekillenecek olan 6 aylık enflasyon farkıyla birlikte, en düşük emekli maaşının 25 bin liranın üzerine çıkması bekleniyor. Kesin oranlar için geri sayım sürerken, uzmanlar masadaki rakamları ve olası zam senaryolarını titizlikle hesaplamaya devam ediyor.