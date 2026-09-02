Trump rahat durmuyor! Şimdi de o adaya kafayı taktı
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Grönland’ı satın almak istediğini açıkladıktan sonra aylardır tüm dünyada bu konu tartışılıyordu. Trump şimdi de Falkland Adaları’na kafayı taktı. Birleşik Krallık’ın adalar üzerindeki egemenliğine ilişkin ABD’nin tutumunu yeniden değerlendirebileceğini söyledi. Açıklama, Washington’ın Londra’yı savunma harcamalarını artırmaya zorlamak için Falkland politikasını değiştirmeyi değerlendirdiği yönündeki haberlerin ardından geldi.