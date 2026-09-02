Türkiye oraya girdi, İsrail gıkını çıkaramadı
Türkiye'nin Suriye'deki stratejik adımları devam ederken bölgede sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ankara, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor'a asker göndererek Fırat Nehri üzerinde kritik bir köprü kurdu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'nin Suriye'deki stratejik adımları devam ederken bölgede sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ankara, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor'a asker göndererek Fırat Nehri üzerinde kritik bir köprü kurdu.
İsrail'in iki hafta önce Türkiye'nin Suriye'nin güneyine doğru askeri varlığını genişletmesine karşı "kırmızı çizgi" mesajı vermek amacıyla İdlib'deki Ebu Zuhur Hava Üssü'nü hedef almasının ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'nin doğusunda yüzer köprü inşası için Deyrizor'a asker konuşlandırdı.
Türk askerleri, Suriyeli birliklerle birlikte Fırat Nehri üzerinde sivillerin geçişini sağlamak amacıyla geçici bir yüzer köprü kurdu. Kısa sürede tamamlanan köprünün kurulmasının ardından bölgeye Türkiye ve Suriye bayrakları çekilirken, Türk zırhlı araçlarının köprü üzerinden geçirilmesiyle sistemin test edildiği bildirildi.
Middle East Eye'a konuşan kaynaklara göre Türk insansız hava araçları da bölgede faaliyet göstererek köprüyü kuran birliklere havadan güvenlik desteği sağladı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçtiğimiz ay Ebu Zuhur Hava Üssü'ne yönelik saldırının ardından Türkiye'nin Suriye'nin güneyine doğru askeri olarak yerleşmesine izin vermeyeceklerini söylemişti.
İsrailli yetkililer, Türkiye'nin Ebu Zuhur Üssü'nde askeri varlık oluşturmayı planladığını öne sürmüş, ancak bu iddia Türkiye ve Suriye tarafından reddedilmişti. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack da Ankara'nın üsse yerleşeceği yönündeki iddiaları doğrulamamıştı.
Türkiye'nin, sınırından yaklaşık 180 kilometre uzaklıktaki Deyrizor'a askeri birlik göndermesine İsrail tarafından herhangi bir askeri karşılık verilmemesi dikkat çekti.
Türk yetkililer, İsrail'in Türkiye'nin Deyrizor'daki askeri faaliyetlerine karşılık vermemesini, Netanyahu'nun daha önce Türkiye ile gerilimi özellikle ekim ayında yapılacak genel seçimler öncesinde siyasi amaçlarla gündeme taşıdığı şeklinde değerlendiriyor.
İsrail merkezli Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü'nün (INSS) kıdemli araştırmacılarından Carmit Valensi ise Washington yönetiminin Suriye'de Türkiye ile İsrail arasında bir çatışmanın önlenmesi için baskı yaptığını söyledi.
Valensi, ABD'nin Türkiye, İsrail ve Suriye arasında bir çatışmasızlık mekanizması oluşturulması için aktif şekilde çalıştığını belirterek, bunun İsrail açısından Ankara'ya yönelik daha temkinli davranılması yönünde ek bir teşvik oluşturduğunu ifade etti. MEPANEWS
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