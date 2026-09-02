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Zorlu Grubu'na yasak getirilmişti: Yürütme durdurma kaldırıldı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Zorlu Grubu'na yasak getirilmişti: Yürütme durdurma kaldırıldı

Zorlu'nun enerji şirketi Zorlu Doğal Elektrik A.Ş. ile ilgili alınan ihale yasağı kararıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme yürütmeyi durdurmayı kaldırdı.

#1
Foto - Zorlu Grubu'na yasak getirilmişti: Yürütme durdurma kaldırıldı

Tekreferans'ta yer alan habere göre, Denizli'deki Jeotermal Santral Projesi nedeniyle Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin başvurusu üzerine kamu ihalelerine girmesi bir yıl yasaklanan Zorlu Enerji şirketinin iştiraki Zorlu Doğal Elektrik A.Ş. ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

#2
Foto - Zorlu Grubu'na yasak getirilmişti: Yürütme durdurma kaldırıldı

Ahmet Nazif Zorlu'nun Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Zorlu Holding'e ait şirketin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın kararının iptali için mahkemeye başvurmuş, Ankara 18. İdare Mahkemesi, işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar vermişti. Açılan davada, Ankara 18. İdare Mahkemesi tarafından verilen yürütmenin durdurulması kararı kaldırıldı. Kararın şirkete 28 Ağustos 2026 tarihinde tebliğ edildiği belirtildi.

#3
Foto - Zorlu Grubu'na yasak getirilmişti: Yürütme durdurma kaldırıldı

Denizli Büyükşehir Belediyesi ise söz konusu jeotermal sahanın yeniden ihaleye çıkarılması için Ağustos ayı meclis toplantısında karar almıştı.

#4
Foto - Zorlu Grubu'na yasak getirilmişti: Yürütme durdurma kaldırıldı

Karar, şirketin Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden 10 yıl önce aldığı Denizli Sarayköy'deki Tekkehamam Jeotermal Saha ihalesi nedeni ile verildi. Zorlu Doğal Elektrik, Belediye ile devam eden hukuki uyuşmazlıkların ve ön lisans sona erdirme başvurusunun sonuçlanmamasını değerlendirerek, Bakanlık kararının iptali için yargı yoluna başvurmayı planladığını bildirmişti.

#5
Foto - Zorlu Grubu'na yasak getirilmişti: Yürütme durdurma kaldırıldı

Denizli Büyükşehir Belediyesi ise söz konusu jeotermal sahanın yeniden ihaleye çıkarılması için Ağustos ayı meclis toplantısında karar almıştı.

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