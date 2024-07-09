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Aktüel
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Apartmanın giriş kapısına örülen duvar şaşkınlığa neden oldu

2024-07-09 10:33:39
Apartmanın giriş kapısına örülen duvar şaşkınlığa neden oldu

Mersin'de bir apartmanın giriş kapısına müteahhit tarafından duvar örülünce, bina sakinleri şaşkınlık yaşadı. Bina sakinleriyle davalık olan müteahhidin gerçek kapının binanın diğer tarafında olduğu gerekçesiyle kullanılan girişi iptal edip, diğer taraftan kapı açtığı anlaşıldı. Alınan bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Tozkoparan Mahallesi'ndeki Sadık Çiftçi Apartmanı'nda yaşayan sosyal medya fenomeni Özcan Başoğul ve bina sakinleri, müteahhidin ortak kullanım alanını daireye dönüştürüp kiraya vermesi üzerine süreci mahkemeye taşıdı.

#1
Foto - Apartmanın giriş kapısına örülen duvar şaşkınlığa neden oldu

Süreç devam ederken, evlerine gelen bazı bina sakinleri giriş kapısına duvar örüldüğünü gördü. Beklenmedik bu durum karşısında bir süre şaşkınlık yaşayan bina sakinleri diğer taraftan açılan kapıdan binaya gireceklerini öğrendi. "Komedi videoları çektiğimiz için inanmayıp şaka yaptığımızı düşünenler oldu" Bina sakinlerinden Başoğul, hasta ziyareti için bir süreliğine şehir dışına gittiğini, evine döndüğünde ise binanın giriş kapısına duvar örülmüş olduğunu söyledi. Yaşadığı kısa süreli şaşkınlığın ardından binanın çevresini dolaştığında arka tarafta başka bir kapı açıldığını fark ettiğini ifade eden Başoğlu, "Binamızın girişine geldiğimizde duvar örüldüğünü gördük.

#2
Foto - Apartmanın giriş kapısına örülen duvar şaşkınlığa neden oldu

Bu konuda şaşkınız. İnanmayanlar oldu. Hatta ne alaka dediler. Çünkü biz komedi videoları çektiğimiz için inanmayıp şaka yaptığımızı düşünenler oldu. Lakin durum gerçek ve müteahhit binanın arka tarafına bir giriş yaptığını, binanın artık girişinin buradan olduğunu söyledi. 28. Maddeden ortak kullanım alanı ve müteahhitliğin iptali ile ilgili mahkemeye verdiğimiz süreçten sonra yaşadığımız sıkıntılar bunlar. Burada yaşlılar var, çocuklarımız var. Yani bu yapılan merdiven oldukça tehlikeli ve hiçbir tutunacak tarafı yok. Buradan aşağı düşecek insanın olası bir facia yaşamaması işten bile değil" şeklinde konuştu.

#3
Foto - Apartmanın giriş kapısına örülen duvar şaşkınlığa neden oldu

Eve geldiklerinde binanın kapısına örülmüş duvar ile karşılaştığını belirten bina sakinlerinden Fatih Dinç de, "Bir gün akşam üzeri eve geldiğimizde binamızın kapısının olmadığını gördük. Kapının yerine maalesef duvar örmüşler. Bizim müteahhit ile bu noktaya gelmemizin sebebi; binamızın ortak kullanım alanını gasp ederek daireye çevirmesi" dedi. Olayı anlatan komik video çektiler Bu arada sosyal medyada komik videolar paylaşan Başoğul ve babası, yaşadıkları olayı anlatan bir video çekti. Sosyal medya hesabından yayınlanan videoda, olay esprili şekilde anlatılıyor.

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