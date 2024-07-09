2024-07-09 10:33:39 Apartmanın giriş kapısına örülen duvar şaşkınlığa neden oldu
Mersin'de bir apartmanın giriş kapısına müteahhit tarafından duvar örülünce, bina sakinleri şaşkınlık yaşadı. Bina sakinleriyle davalık olan müteahhidin gerçek kapının binanın diğer tarafında olduğu gerekçesiyle kullanılan girişi iptal edip, diğer taraftan kapı açtığı anlaşıldı. Alınan bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Tozkoparan Mahallesi'ndeki Sadık Çiftçi Apartmanı'nda yaşayan sosyal medya fenomeni Özcan Başoğul ve bina sakinleri, müteahhidin ortak kullanım alanını daireye dönüştürüp kiraya vermesi üzerine süreci mahkemeye taşıdı.