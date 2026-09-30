14 yıllık sessizlik resmen bozuluyor! Sınırımızın sıfır noktasında dev proje için kazma vuruldu

Alluş, "Suriye ile Türkiye'yi birbirine bağlayacak bu hayati sınır kapısının inşa ve teçhiz edilmesi çalışmalarını resmen başlatıyoruz. Kapı, iki ülke arasındaki yedinci sınır geçiş noktası olacak." ifadelerini kullandı. İlk aşamada ithalat ve ihracat yük sahaları ile transit taşımacılığa ayrılan alanların düzenleneceğini belirten Alluş, ayrıca sınır kapısı yönetim binası, yolcu salonları, gümrük birimleri ve personel lojmanlarının inşa edileceğini aktardı.