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14 yıllık sessizlik resmen bozuluyor! Sınırımızın sıfır noktasında dev proje için kazma vuruldu

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14 yıllık sessizlik resmen bozuluyor! Sınırımızın sıfır noktasında dev proje için kazma vuruldu

Suriye yönetimi, iç savaşın başladığı 2012 yılında kapatılan Kamışlı-Nusaybin Sınır Kapısı'nın yeniden açılması için kazı, tesviye ve altyapı çalışmalarına başlandığını duyurdu. İki ülke arasındaki yedinci geçiş noktası olacak yaklaşık 558 bin metrekarelik dev alanda yolcu salonları, gümrük birimleri ve transit lojistik sahaları inşa edilecek. Bu stratejik hamlenin bölgedeki ticaret hacmini artırması, mevcut sınır kapılarındaki yoğunluğu azaltması ve geçiş sürelerini ciddi oranda kısaltması bekleniyor.

#1
Foto - 14 yıllık sessizlik resmen bozuluyor! Sınırımızın sıfır noktasında dev proje için kazma vuruldu

Suriye yönetimi, 2012 yılında kapanan ve Türkiye ile Suriye arasında yedinci sınır kapısı olması planlanan Kamışlı-Nusaybin Sınır Kapısı'nın inşası için çalışmalara başlandığını duyurdu.

#2
Foto - 14 yıllık sessizlik resmen bozuluyor! Sınırımızın sıfır noktasında dev proje için kazma vuruldu

Suriye Genel Sınır Kapıları ve Gümrükler İdaresi Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Müdürü Mazin Alluş, sınır kapılarının altyapısını geliştirmeye yönelik çalışmalar kapsamında Kamışlı-Nusaybin Sınır Kapısı'nda kazı, tesviye ve teknik hazırlık çalışmalarının başlatıldığını belirtti.

#3
Foto - 14 yıllık sessizlik resmen bozuluyor! Sınırımızın sıfır noktasında dev proje için kazma vuruldu

Söz konusu çalışmaların sınır kapısının altyapısının yenilenmesi ve geliştirilmesine yönelik kapsamlı planın bir parçası olduğunu kaydeden Alluş, teknik ve uygulama programları doğrultusunda projeyi aşamalı olarak hayata geçireceklerini söyledi.

#4
Foto - 14 yıllık sessizlik resmen bozuluyor! Sınırımızın sıfır noktasında dev proje için kazma vuruldu

Alluş, "Suriye ile Türkiye'yi birbirine bağlayacak bu hayati sınır kapısının inşa ve teçhiz edilmesi çalışmalarını resmen başlatıyoruz. Kapı, iki ülke arasındaki yedinci sınır geçiş noktası olacak." ifadelerini kullandı. İlk aşamada ithalat ve ihracat yük sahaları ile transit taşımacılığa ayrılan alanların düzenleneceğini belirten Alluş, ayrıca sınır kapısı yönetim binası, yolcu salonları, gümrük birimleri ve personel lojmanlarının inşa edileceğini aktardı.

#5
Foto - 14 yıllık sessizlik resmen bozuluyor! Sınırımızın sıfır noktasında dev proje için kazma vuruldu

Alluş, yaklaşık 558 bin metrekarelik alana sahip olacak sınır kapısının işletilmesi için gerekli temel altyapının oluşturulacağını kaydetti.

#6
Foto - 14 yıllık sessizlik resmen bozuluyor! Sınırımızın sıfır noktasında dev proje için kazma vuruldu

Kamışlı-Nusaybin Sınır Kapısı'nın ticaret hacminin artırılması, ekonominin desteklenmesi, Suriye üzerinden transit taşımacılığın geliştirilmesi ve mevcut sınır kapılarındaki yoğunluğun azaltılması açısından önemli bir proje olduğunu vurgulayan Alluş, kapının vatandaşlar ve taşımacılar için mesafe ve geçiş sürelerini de kısaltacağını ifade etti.

#7
Foto - 14 yıllık sessizlik resmen bozuluyor! Sınırımızın sıfır noktasında dev proje için kazma vuruldu

Kamışlı-Nusaybin Sınır Kapısı, Suriye'de başlayan iç savaşın ardından 2012 yılında kapanmıştı.

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