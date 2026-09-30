14 yıllık sessizlik resmen bozuluyor! Sınırımızın sıfır noktasında dev proje için kazma vuruldu
Suriye yönetimi, iç savaşın başladığı 2012 yılında kapatılan Kamışlı-Nusaybin Sınır Kapısı'nın yeniden açılması için kazı, tesviye ve altyapı çalışmalarına başlandığını duyurdu. İki ülke arasındaki yedinci geçiş noktası olacak yaklaşık 558 bin metrekarelik dev alanda yolcu salonları, gümrük birimleri ve transit lojistik sahaları inşa edilecek. Bu stratejik hamlenin bölgedeki ticaret hacmini artırması, mevcut sınır kapılarındaki yoğunluğu azaltması ve geçiş sürelerini ciddi oranda kısaltması bekleniyor.