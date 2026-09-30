Rusya duyurdu: Türkiye'nin kritik projesi yaptırım tuzağına düştü

Uluslararası alanda ana reaktör tedarikçisi ve ihracatçısının Rusya olduğunu söyleyen Schneider, santral projelerinin iki ülkeyi 100 yıl boyunca birbirine bağlaması sebebiyle Rusya’nın bu projeleri jeopolitik bir güç aracı olarak kullandığını vurguladı. İnşa halindeki reaktörlerin yüzde 95’inin ya nükleer silah sahibi devletlerde bulunduğuna ya da bu devletlerin kontrolündeki şirketler tarafından yürütüldüğüne dikkat çeken Schneider, dünyanın en büyük nükleer işletmecisi olan Fransa’da tüm reaktör filosunun son 5 yıldaki ortalama devre dışı/kesinti süresinin yüzde 31 olarak ölçüldüğü bilgisini paylaştı.