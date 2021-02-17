Anne ve oğlu silahlı saldırı düzenlemişlerdi! Karar çıktı

Anne T.T, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin ailesiyle arasında geçmişte yaşanan bazı sorunlar nedeniyle husumet olduğunu söyledi. Olay günü yaşadıklarını anlatan T.T, şöyle konuştu: "Yol üzerinde bana 3 el ateş ettiler. Arabamın camları tuzla buz oldu. Mersin'e doğru kaçmaya çalışırken aracımı durdurup sopalarla saldırdılar. Kayınbabam tüfekle içeriye doğru ateş etti. O sırada 'Çocuk var çocuk.' diyerek bağırdım. Çocuğum olay sırasında arka koltukta uyuyordu, arkada olmasaydı ölürdü. Kendime gelip arabayı çalıştırdım ve kaçmaya çalıştım. Arkamdan tekrar ateş edip öldürmeye çalıştılar. Nasıl kurtulduğumuzu bilmiyorum."