  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
6
Anne ve oğlu silahlı saldırı düzenlemişlerdi! Karar çıktı

2021-02-17 16:34:23
Anne ve oğlu silahlı saldırı düzenlemişlerdi! Karar çıktı

Mersin'de anne ve çocuğuna silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası gözaltına alınan 4 kişi salıverildi.

#1
Foto - Mersin'in Toroslar ilçesinde anne ve çocuğuna silahlı saldırı düzenlediği iddiasıyla gözaltına alınan akrabaları 4 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin'in Toroslar ilçesinde anne ve çocuğuna silahlı saldırı düzenlediği iddiasıyla gözaltına alınan akrabaları 4 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

#2
Foto - ddiaya göre, 12 Şubat'ta yanında 2 yaşındaki oğlu T.M.T. ile otomobille yayladaki evlerine giden T.T'nin (37) önünü, Çamlıdere mevkisinde akrabaları E.T (60), T.T. (29), H.T. (37) ve H.İ.S. (33) araçla kesti. Burada, oğluyla birlikte akrabalarının silahlı saldırısına uğrayan ve yara almayan anne T.T, durumu polise bildirdi. Polis, şüphelileri adreslerine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ddiaya göre, 12 Şubat'ta yanında 2 yaşındaki oğlu T.M.T. ile otomobille yayladaki evlerine giden T.T'nin (37) önünü, Çamlıdere mevkisinde akrabaları E.T (60), T.T. (29), H.T. (37) ve H.İ.S. (33) araçla kesti. Burada, oğluyla birlikte akrabalarının silahlı saldırısına uğrayan ve yara almayan anne T.T, durumu polise bildirdi. Polis, şüphelileri adreslerine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

#3
Foto - Öte yandan, Toroslar Emniyet Müdürlüğünce şüpheliler hakkında uzaklaştırma kararı da çıkarıldı.

Öte yandan, Toroslar Emniyet Müdürlüğünce şüpheliler hakkında uzaklaştırma kararı da çıkarıldı.

#4
Foto - Anne T.T, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin ailesiyle arasında geçmişte yaşanan bazı sorunlar nedeniyle husumet olduğunu söyledi. Olay günü yaşadıklarını anlatan T.T, şöyle konuştu:

Anne T.T, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin ailesiyle arasında geçmişte yaşanan bazı sorunlar nedeniyle husumet olduğunu söyledi. Olay günü yaşadıklarını anlatan T.T, şöyle konuştu: "Yol üzerinde bana 3 el ateş ettiler. Arabamın camları tuzla buz oldu. Mersin'e doğru kaçmaya çalışırken aracımı durdurup sopalarla saldırdılar. Kayınbabam tüfekle içeriye doğru ateş etti. O sırada 'Çocuk var çocuk.' diyerek bağırdım. Çocuğum olay sırasında arka koltukta uyuyordu, arkada olmasaydı ölürdü. Kendime gelip arabayı çalıştırdım ve kaçmaya çalıştım. Arkamdan tekrar ateş edip öldürmeye çalıştılar. Nasıl kurtulduğumuzu bilmiyorum."

#5
Foto - Ailenin avukatı Şükran Bilgiç Mucan da Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını belirterek,

Ailenin avukatı Şükran Bilgiç Mucan da Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "Olay, kasten adam öldürmeye teşebbüstür. İlk etapta şahısların tutuklanması talebinde bulunacağız. Hak ettikleri cezayı almaları, adaletin yerini bulması için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Ermeniler kadar çaresiz kalırız! Alman’dan Türk SİHA raporu
Gündem

Ermeniler kadar çaresiz kalırız! Alman’dan Türk SİHA raporu

Türk SİHA’larının Karabağ’daki tarihi zaferini gündeminden düşürmeyen Almanya’da ordu içinde çarpıcı bir rapor hazırlandı. Alman Federal Güv..
Savaşın eşiğine gelmişlerdi... Türkiye'ye flaş çağrı!
Dünya

Savaşın eşiğine gelmişlerdi... Türkiye'ye flaş çağrı!

Sudan ile savaşın eşiğine gelen Etiyopya'dan Türkiye'ye teklif yapıldı. Etiyopya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dina Mufti, diyalog için Türkiy..
HDP konuşur, patronu susar mı? HPG’den rezil
Dünya

HDP konuşur, patronu susar mı? HPG’den rezil "Gara" açıklaması

Terör örgütü PKK’nın askeri ayağı HPG, Gara’da şehit edilen 13 vatandaşımız hakkında rezil bir iftira ortaya attı. HDP’lilerin, “rehineleri ..
Turkcell inovasyonda birinciliğini koruyor
Teknoloji

Turkcell inovasyonda birinciliğini koruyor

Turkcell’in Ar-Ge ve inovasyon merkezi Turkcell Teknoloji’nin, bugüne kadar yaptığı 2 bin 674 ulusal ve 167 uluslararası patent başvurusunun..
İstanbul'da tahminler değişti: Kar yağışı devam edecek
Gündem

İstanbul'da tahminler değişti: Kar yağışı devam edecek

Meteoroloji'den yapılan hava tahminlerde kar yağışının çarşamba günü İstanbul'u terk edeceği ifade edilmişti. Uzmanlar İstanbul'da etkili ol..
Kuruluş Osman dizisinde bir ilke tanıklık edeceksiniz!
Medya

Kuruluş Osman dizisinde bir ilke tanıklık edeceksiniz!

Heyecanla izlenen ikinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen ‘Kuruluş Osman’ın 46’ncı bölümüne Malh..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay