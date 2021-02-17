Anne ve oğlu silahlı saldırı düzenlemişlerdi! Karar çıktı

ddiaya göre, 12 Şubat'ta yanında 2 yaşındaki oğlu T.M.T. ile otomobille yayladaki evlerine giden T.T'nin (37) önünü, Çamlıdere mevkisinde akrabaları E.T (60), T.T. (29), H.T. (37) ve H.İ.S. (33) araçla kesti. Burada, oğluyla birlikte akrabalarının silahlı saldırısına uğrayan ve yara almayan anne T.T, durumu polise bildirdi. Polis, şüphelileri adreslerine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.