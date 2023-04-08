Anne ve babaları uyardı! Bu belirtiler çok tehlikeli olabilir

Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Haluk Ceylan, çocuklarda sık görülen akut apandisit hastalığına dikkat çekti. Kalın bağırsağın hemen başlangıcında bulunan, dilimizde “kör barsak” olarak adlandırılan appendiksin, 4-5mm çaplı, genellikle 8-12cm uzunlukta, bir ucu kör sonlanan bir barsak parçası olduğunu belirten Prof. Dr. Ceylan, appendiksin pek çok kimse tarafından faydasız bir organ olarak düşünüldüğünü, ancak bu organın, insan bağışıklık sistemine katkı sağladığı yönünde bilimsel kanıtlar olduğunu söyledi. Prof. Dr. Haluk Ceylan, Bu nedenle gereksiz apandisit ameliyatlarının önüne geçilmesi için, apandisit şüphesi olan çocukların bir çocuk cerrahı tarafından dikkatle değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.