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Ekonomi
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Anlık altın fiyatları son dakika: Çeyrek altın fiyatı! Gram altın ne kadar? 7 Haziran 2022 güncel altın fiyatları...

2022-06-07 09:48:44
Anlık altın fiyatları son dakika: Çeyrek altın fiyatı! Gram altın ne kadar? 7 Haziran 2022 güncel altın fiyatları...

Canlı altın fiyatları... Ukrayna'daki savaştan sonra limanlardan çıkarılamayan buğday, gıda krizini yine Türkiye'nin arabuluculuğunda çözüme kavuşuturulacak. Petrol piyasasının olduğu gibi altın fiyatlarının gözü kulağı Türkiye'deki gıda krizi zirvevisinde olurken, Arabistan'dan gelen açıklama sonrası petrol fiyatları yine yükselişe geçti. Petrol fiyatlarının yükselmesine paralel olarak akaryakıt fiyatları da artmakta. Altın yatırımcısının gözü kulağı ise anlık altın fiyatlarında. Fed'in faiz artırımı sonrası dolar kuru ve altın fiyatları yükselişe geçti. gram altın fiyatı 1000 TL seviyelerini zorlamayı sürdürürken, gram altın anlık fiyatı başta olmak üzere çeyrek altın güncel fiyatı, cumhuriyet altın, yarım altın, ata altın ile bilezik fiyatları anlık yatırımcı tarafından sorgulanıyor. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 7 Haziran 2022 anlık altın fiyatları.

#1
Foto - Altın fiyatları son dakika haberleri yatırımcı tarafından merak ediliyor. Altın fiyatları önce Fed'in faiz artırımı ardından da TCMB'nin faizi sabit tutması kararının ardından yukarı yönlü hareket etmeyi sürdürmekte. Rusya'nın Ukrayna topraklarını işgale devam ediyor olmasının yanında Ukrayna limanlarındaki buğday yüklü gemilerin geçişine izin verilmemesi, bu konuda Türkiye'nin arabucu rolü tüm dünyada pür dikkat izlenmekte. Altın piyasasının gözü kulağı Türkiye'deki Rusya ile görüşülecek buğday krizine çevrilmişken, altın fiyatları bugün ne kadar olduğu da yine araştırılıyor. Peki anlık altın fiyatları ne kadar, çeyrek altın, yarım altın, cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? İşte 7 Haziran 2022 anlık altın fiyatları...

Altın fiyatları son dakika haberleri yatırımcı tarafından merak ediliyor. Altın fiyatları önce Fed'in faiz artırımı ardından da TCMB'nin faizi sabit tutması kararının ardından yukarı yönlü hareket etmeyi sürdürmekte. Rusya'nın Ukrayna topraklarını işgale devam ediyor olmasının yanında Ukrayna limanlarındaki buğday yüklü gemilerin geçişine izin verilmemesi, bu konuda Türkiye'nin arabucu rolü tüm dünyada pür dikkat izlenmekte. Altın piyasasının gözü kulağı Türkiye'deki Rusya ile görüşülecek buğday krizine çevrilmişken, altın fiyatları bugün ne kadar olduğu da yine araştırılıyor. Peki anlık altın fiyatları ne kadar, çeyrek altın, yarım altın, cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? İşte 7 Haziran 2022 anlık altın fiyatları...

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.838,78, 1.839,26,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.838,78, 1.839,26,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 987,25, 991,75,

GRAM ALTIN FİYATI 987,25, 991,75,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 985,22, 985,43

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 985,22, 985,43

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.576,36, 1.611,17,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.576,36, 1.611,17,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.305,42, 6.424,97,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.305,42, 6.424,97,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 3.142,86, 3.222,34,

YARIM ALTIN FİYATI 3.142,86, 3.222,34,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 6.305,42, 6.424,97,

ZİYNET ALTINI FİYATI 6.305,42, 6.424,97,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.528,92, 6.691,47,

ATA ALTIN FİYATI 6.528,92, 6.691,47,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 542,86, 649,64,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 542,86, 649,64,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 896,40, 926,66,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 896,40, 926,66,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 15.944,00, 16.166,00,

GREMSE ALTIN FİYATI 15.944,00, 16.166,00,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,73, 11,75,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 11,73, 11,75,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,01, 22,03,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 22,01, 22,03,

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