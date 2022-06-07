Anlık altın fiyatları son dakika: Çeyrek altın fiyatı! Gram altın ne kadar? 7 Haziran 2022 güncel altın fiyatları...

Canlı altın fiyatları... Ukrayna'daki savaştan sonra limanlardan çıkarılamayan buğday, gıda krizini yine Türkiye'nin arabuluculuğunda çözüme kavuşuturulacak. Petrol piyasasının olduğu gibi altın fiyatlarının gözü kulağı Türkiye'deki gıda krizi zirvevisinde olurken, Arabistan'dan gelen açıklama sonrası petrol fiyatları yine yükselişe geçti. Petrol fiyatlarının yükselmesine paralel olarak akaryakıt fiyatları da artmakta. Altın yatırımcısının gözü kulağı ise anlık altın fiyatlarında. Fed'in faiz artırımı sonrası dolar kuru ve altın fiyatları yükselişe geçti. gram altın fiyatı 1000 TL seviyelerini zorlamayı sürdürürken, gram altın anlık fiyatı başta olmak üzere çeyrek altın güncel fiyatı, cumhuriyet altın, yarım altın, ata altın ile bilezik fiyatları anlık yatırımcı tarafından sorgulanıyor. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 7 Haziran 2022 anlık altın fiyatları.