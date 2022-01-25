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Ekonomi
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Anlık altın fiyatları: Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar? 25 Ocak canlı altın fiyatı!

2022-01-25 09:36:31
Anlık altın fiyatları: Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar? 25 Ocak canlı altın fiyatı!

Altın fiyatları bugün ne kadar? Güncel gram, çeyrek, cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? soruları özellikle de Fed’in ocak ayına ilişkin açıklayacağı faiz kararı öncesi altın yatırımcısı tarafından bir hayli sorgulanıyor. Dünya piyasaları Fed’in faiz artırımına gideceğini beklerken, bu beklenti de fed faiz artırımı sonrası altın fiyatlarında ciddi bir hareketlilik söz konusu olacağı yönünde. Fed toplantısı öncesi altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar altın fiyatları çıkar mı? Altın yeniden yükselir mi? Altın ne kadar olur? Altın üşer mi, çıkar mı? Altın fiyatları anlık ne kadar? Altın bugün ne kadar oldu? Gram altın kaç para? Çeyrek altın ne kadar? Altın güncel fiyatı bugün ne kadar? soruları bir hayli merak edilmekte.

#1
Foto - Canlı altın fiyatları… Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ile dolar kuru ve altın fiyatları çakıldı. Gün içinde 18 lirayı gören dolar kuru 12 liranın altına indi. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? 25 Ocak anlık gram çeyrek cumhuriyet altın fiyat fiyatları özellikle de 20 Ocak’ta TC Merkez Bankası’nın ocak ayına ilişkin faiz kararını açıklaması ve faizi yüzde 14’te sabit tutmasıyla birlikte sorgulanır oldu. Dünya piyasalarını alt üst edecek karar ise Fed’den gelecek. Zira dolar kuru ve altın piyasasını nefesini tutup takip ettiği Fed toplantısı bugün başlayacak. Fed toplantısı öncesi anlık altın fiyatları, canlı altın fiyatı altın yatırımcısı tarafından bir hayli sorgulanır oldu. Peki altın ne kadar? Gram altın ne kadar, çeyrek altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte Çeyrek altın kaç tl? Güncel altın fiyatları! 24 Ocak Pazartesi...

Canlı altın fiyatları… Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ile dolar kuru ve altın fiyatları çakıldı. Gün içinde 18 lirayı gören dolar kuru 12 liranın altına indi. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? 25 Ocak anlık gram çeyrek cumhuriyet altın fiyat fiyatları özellikle de 20 Ocak’ta TC Merkez Bankası’nın ocak ayına ilişkin faiz kararını açıklaması ve faizi yüzde 14’te sabit tutmasıyla birlikte sorgulanır oldu. Dünya piyasalarını alt üst edecek karar ise Fed’den gelecek. Zira dolar kuru ve altın piyasasını nefesini tutup takip ettiği Fed toplantısı bugün başlayacak. Fed toplantısı öncesi anlık altın fiyatları, canlı altın fiyatı altın yatırımcısı tarafından bir hayli sorgulanır oldu. Peki altın ne kadar? Gram altın ne kadar, çeyrek altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte Çeyrek altın kaç tl? Güncel altın fiyatları! 24 Ocak Pazartesi...

#2
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.842,71 TL, 1.843,39 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.842,71 TL, 1.843,39 TL,

#3
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 794,23 TL, 802,37 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 794,23 TL, 802,37 TL,

#4
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 797,02 TL, 797,17 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 797,02 TL, 797,17 TL,

#5
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.275,24 TL, 1.303,38 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.275,24 TL, 1.303,38 TL,

#6
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.100,95 TL, 5.197,57 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 5.100,95 TL, 5.197,57 TL,

#7
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 2.542,50 TL, 2.606,76 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 2.542,50 TL, 2.606,76 TL,

#8
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 5.101,06 TL, 5.197,40 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 5.101,06 TL, 5.197,40 TL,

#9
Foto - ATA ALTIN FİYATI 5.240,62 TL, 5.373,50 TL,

ATA ALTIN FİYATI 5.240,62 TL, 5.373,50 TL,

#10
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 434,77 TL, 526,54 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 434,77 TL, 526,54 TL,

#11
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 721,75 TL, 746,75 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 721,75 TL, 746,75 TL,

#12
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 12.867,00 TL, 13.129,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 12.867,00 TL, 13.129,00 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,29 TL, 10,32 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,29 TL, 10,32 TL,

#14
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 23,81 TL, 23,82 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 23,81 TL, 23,82 TL,

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