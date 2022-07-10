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Ekonomi
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Anlık altın fiyatları: Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı 10 Temmuz 2022!

2022-07-10 14:31:30
Anlık altın fiyatları: Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı 10 Temmuz 2022!

Altın fiyatları yatırımcı tarafından merak ediliyor. Kurban Bayramı tatili nedeniyle piyasalar kapalı olmasına rağmen serbest piyasada anlık alt fiyatları son durum sorgulaması gerçekleştiriliyor. Güncel altın fiyatı güvenli liman olarak bilinen altına yatırım yapanlar tarafından internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. 10 Temmuz 2022 canlı altın fiyatları bugünü ne kadar, kaç TL? olduğu, gram altın fiyatı düştü mü, çeyrek altın ne kadar, cumhuriyet altını, yarım altın anlık ne kadar? soruları tatilde dahi araştırılıyor. İŞte 10 Temmuz 2022 canlı altın fiyatları:

#1
Foto - ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.742,12 TL, 1.742,84 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.742,12 TL, 1.742,84 TL,

#2
Foto - GRAM ALTIN FİYATI 973,74 TL, 992,07 TL,

GRAM ALTIN FİYATI 973,74 TL, 992,07 TL,

#3
Foto - SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 967,46 TL, 967,98 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI 967,46 TL, 967,98 TL,

#4
Foto - ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.547,94 TL, 1.582,64 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI 1.547,94 TL, 1.582,64 TL,

#5
Foto - CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.191,77 TL, 6.311,20 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 6.191,77 TL, 6.311,20 TL,

#6
Foto - YARIM ALTIN FİYATI 3.086,21 TL, 3.165,28 TL,

YARIM ALTIN FİYATI 3.086,21 TL, 3.165,28 TL,

#7
Foto - ZİYNET ALTINI FİYATI 6.191,77 TL, 6.311,20 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI 6.191,77 TL, 6.311,20 TL,

#8
Foto - ATA ALTIN FİYATI 6.481,17 TL, 6.648,02 TL,

ATA ALTIN FİYATI 6.481,17 TL, 6.648,02 TL,

#9
Foto - 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 535,29 TL, 649,85 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 535,29 TL, 649,85 TL,

#10
Foto - 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 884,10 TL, 926,97 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 884,10 TL, 926,97 TL,

#11
Foto - GREMSE ALTIN FİYATI 15.726,00 TL, 16.171,00 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI 15.726,00 TL, 16.171,00 TL,

#12
Foto - GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,71 TL, 10,74 TL,

GÜMÜŞ GRAM FİYATI 10,71 TL, 10,74 TL,

#13
Foto - GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 19,29 TL, 19,34 TL,

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI 19,29 TL, 19,34 TL,

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