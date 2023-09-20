Anlaşmazlıkta son nokta! Kiracı sonunda bunu da yaptı

Mahalle muhtarı Fatih Tellioğlu olayı anlatarak, "Ev sahibi ile kiracılar arasında sıkıntılar vardı. Kiracı da sorumsuzun biriydi. 1-2 senedir elektrik borcunu ödememişti ve alkol bağımlısıydı. Dün ev sahibi ile tartışmalar oldu. Biz arayı dün yatıştırdık ama ikna olamamış galiba. Elektriği ev sahibinin kestirdiğine dair sözler söyledi. Oysa ki elektriği elektrikçiler gelip kesmiş. Giderken de evi yakıp gitmiş" ifadelerini kullandı.