Anlaşma tamam: Türkiye'ye o ülkeden binlerce inşaat işçisi getirilecek
Özbekistan Bakanlar Kurulu Göçmenlik Dairesi ile Türkiye arasında kritik bir anlaşmaya imza atıldı. Ülkeden çok sayıda işçi inşaat sektöründe çalıştırılacak.
Özbekistan Bakanlar Kurulu Göçmenlik Dairesi ile Türkiye arasında kritik bir anlaşmaya imza atıldı. Ülkeden çok sayıda işçi inşaat sektöründe çalıştırılacak.
Özbekistan Bakanlar Kurulu Göçmenlik Dairesi basın servisinden yapılan açıklamaya göre, bir Türk şirketi 2.000'den fazla Özbek inşaat işçisi istihdam etmeyi planlıyor.
Konu, Göçmenlik Dairesi Başkanı Behzod Musaev ile Türkiye Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Vedat Isıkhan arasında yapılan görüşmelerde ele alındı. Görüşmede taraflar, işgücü göçü ve istihdam işbirliğine ilişkin çeşitli anlaşmalara vardılar.
Önemli sonuçlar arasında, taraflar Türkiye'de gerekli belgeler olmadan ikamet eden Özbekistan vatandaşlarının sınır dışı edilme tedbirleri uygulanmadan yasallaştırılması uygulamasının devam ettirilmesi konusunda anlaştılar. Ayrıca, 1 Mart 2026'dan itibaren, Türkiye'de en az üç yıldır daimi ikamet eden Özbekistan vatandaşları ilk kez çalışma izni alma hakkına sahip olacaklar.
Görüşmelerde ayrıca işgücü talebi konusunda kurumsal işbirliğinin geliştirilmesine yönelik planlar da ele alındı. Taraflar, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Türk İstihdam Ajansı İSKÜR tarafından talep gören mesleklerin merkezi olarak belirlenmesine ilişkin bir anlaşma hazırlanması ve ilgili başvuruların Özbekistan Göçmenlik Dairesi'ne sunulması konusunda mutabık kaldılar.
Öte yandan, Göçmenlik Dairesi, Türk şirketi KSK Temizlik ile Ankara'daki büyük projelerin inşasında 2026 yılına kadar 2.500 Özbek vatandaşını istihdam etmek üzere bir anlaşmaya vardı.
Daha önce Özbekistan'ın da Güney Kore'ye mevsimlik tarım işçisi gönderebileceği bildirilmişti.
Kaynak: Patronlar Dünyası
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23