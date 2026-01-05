Anlaşma olmayacak: Jota Silva'da kararsızlık yok: Opsiyon kullanılmayacak!
Beşiktaş'ın Nottingham'dan kiraladığı Jota Silva, satın alma opsiyonuyla ilgili net bir açıklama yapmamıştı. Ancak yönetimin bu konudaki kararı net!
Beşiktaş sezon başında 2.5 milyon euro bedelle Nottingham'dan Jota Silva'yı kiralamıştı. Portekizli kanat oyuncusunun mukavelesinde 17 milyon euroluk satın alma opsiyonu da bulunuyor. 26 yaşındaki oyuncu, kısa süre önce bu konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.
Jota, "Sözleşmemde bir opsiyon maddesi var. Şu an devre arasındayız, bunun konuşulacağı zaman şu an değil... Sezon sonu gelince otururuz ve konuşuruz. Her iki taraf için en iyi karar neyse, o karar alınır. Şu an transfer konuşulacak zaman değil" ifadelerini kullanmıştı.
Futbolcu cephesinden ucu açık ifadeler gelse de Beşiktaş Yönetimi'nin satın alma opsiyonuyla ilgili kararı net...
Siyah-Beyazlılar kesinlikle 17 milyon euro gibi bir bedel ödemeyi düşünmüyor. 1.79 boyundaki futbolcu sezon sonunda İngiltere'ye dönecek. Jota Silva'nın, Nottingham'daki mukavelesi ise 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor.
