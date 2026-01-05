Anlaşma olmayacak: Jota Silva'da kararsızlık yok: Opsiyon kullanılmayacak!

Jota, "Sözleşmemde bir opsiyon maddesi var. Şu an devre arasındayız, bunun konuşulacağı zaman şu an değil... Sezon sonu gelince otururuz ve konuşuruz. Her iki taraf için en iyi karar neyse, o karar alınır. Şu an transfer konuşulacak zaman değil" ifadelerini kullanmıştı.