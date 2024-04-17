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Yaşam
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Ankara'nın renkli misafirleri

2024-04-17 09:57:40
Ankara'nın renkli misafirleri

Ankara Gölbaşı, göç eden flamingolara ev sahipliği yapıyor.

#1
Foto - Ankara'nın renkli misafirleri

Yeşil ile mavinin buluştuğu Gölbaşı doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistleri ağırlarken, yaban hayvanlarına da ev sahipliği yapıyor.

#2
Foto - Ankara'nın renkli misafirleri

Her yıl olduğu gibi bu yıl da göç eden flamingoların uğrak noktası Gölbaşı oldu. Göl Ovası Viyadüğü’nün hemen yanındaki Karagedik çayırında ve sulak alanlarda konaklayan flamingolar renk cümbüşü oluşturdu.

#3
Foto - Ankara'nın renkli misafirleri

Flamingoları görmek isteyen doğa ve fotoğraf tutkunları çayırlık alanlara gelerek, bol bol fotoğraf çekti. Gölbaşı’ndaki göletleri yaşam alanı olarak kullanan flamingolara herhangi bir zarar gelmemesi için belediye ekipleri ve ilçe tarım müdürlüğü gerekli önlemleri aldı.

#4
Foto - Ankara'nın renkli misafirleri

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, ilçenin renkli misafirlerine ilişkin yaptığı konuşmada, şunları kaydetti: “Gölbaşı, Ankara’nın Türkiye’ye açılan kapısı olarak, her hızlı gelişen ilçesi. Sadece yapılan projelerle değil, doğal yaşam alanları ve güzellikleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Yerli ve yabancı binlerce turist her yıl ilçemizi ziyaret ediyor. İlçemiz göletleriyle de doğal yaşama ev sahipliği yapıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da flamingolar ilçemizi ziyaret etti. Onlar bizim misafirimiz. Misafirlerimiz için ekiplerimiz tüm önlemleri aldı. Flamingoların oluşturdukları renk cümbüşü doğa ve fotoğraf tutkunlarını Gölbaşı’na çekiyor. Tüm vatandaşlarımızı Gölbaşı’mızı keşfetmeye davet ediyoruz."

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