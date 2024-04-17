Ankara'nın renkli misafirleri

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, ilçenin renkli misafirlerine ilişkin yaptığı konuşmada, şunları kaydetti: “Gölbaşı, Ankara’nın Türkiye’ye açılan kapısı olarak, her hızlı gelişen ilçesi. Sadece yapılan projelerle değil, doğal yaşam alanları ve güzellikleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Yerli ve yabancı binlerce turist her yıl ilçemizi ziyaret ediyor. İlçemiz göletleriyle de doğal yaşama ev sahipliği yapıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da flamingolar ilçemizi ziyaret etti. Onlar bizim misafirimiz. Misafirlerimiz için ekiplerimiz tüm önlemleri aldı. Flamingoların oluşturdukları renk cümbüşü doğa ve fotoğraf tutkunlarını Gölbaşı’na çekiyor. Tüm vatandaşlarımızı Gölbaşı’mızı keşfetmeye davet ediyoruz."