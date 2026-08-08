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Asıl hedef ABD falan değilmiş: İran’ın perde arkasındaki gizli planı çok farklı çıktı! Tüm bölgeyi ateşe atabilecek stratejide dikkat çeken "Türkiye" detayı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Asıl hedef ABD falan değilmiş: İran’ın perde arkasındaki gizli planı çok farklı çıktı! Tüm bölgeyi ateşe atabilecek stratejide dikkat çeken “Türkiye” detayı

Orta Doğu'da gerilimi doruk noktasına çıkaran Ürdün'deki ABD üssüne yönelik füze ve İHA saldırılarının, yalnızca yabancı askeri varlığı değil, ülkedeki monarşik düzeni devirmeyi amaçlayan psikolojik bir harp stratejisi olduğu ortaya çıktı. İngiliz basınına yansıyan istihbarat raporları ve uzman değerlendirmeleri, Tahran'ın Amman yönetimi ile halk arasındaki bağı kopararak ülkeyi Irak veya Lübnan benzeri bir kaosa sürüklemek istediğini gözler önüne serdi. Güvenlik uzmanları ise bu tehlikeli senaryoların hayata geçmesinin tek engelinin Türkiye'nin bölgede yürüttüğü kararlı diplomatik temaslar ve stratejik güvenlik paktları olduğunun altını çiziyor.

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Foto - Asıl hedef ABD falan değilmiş: İran’ın perde arkasındaki gizli planı çok farklı çıktı! Tüm bölgeyi ateşe atabilecek stratejide dikkat çeken "Türkiye" detayı

Orta Doğu'da gerilimi tırmandıran Ürdün'deki ABD üssüne yönelik saldırıların ardında, yalnızca yabancı askeri varlığı değil, ülkedeki monarşik düzeni ve iç dengeleri hedefleyen daha geniş çaplı bir stratejinin yattığı öne sürülüyor. Temmuz ayında Muwaffaq Salti Hava Üssü'ne düzenlenen ve onlarca Amerikan askerinin etkisiz hâle getirildiği saldırıların ardından İran kaynaklı Telegram kanallarında yer alan açıklamalar, bölgede psikolojik bir operasyon yürütüldüğü iddialarını güçlendirdi.

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Foto - Asıl hedef ABD falan değilmiş: İran’ın perde arkasındaki gizli planı çok farklı çıktı! Tüm bölgeyi ateşe atabilecek stratejide dikkat çeken "Türkiye" detayı

İngiliz basınına yansıyan değerlendirmelerde, Amman yönetiminin bu mesajları Kral II. Abdullah ile halk arasındaki bağı zafiyete uğratmayı amaçlayan bir fitne girişimi olarak değerlendirdiği belirtiliyor.

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Foto - Asıl hedef ABD falan değilmiş: İran’ın perde arkasındaki gizli planı çok farklı çıktı! Tüm bölgeyi ateşe atabilecek stratejide dikkat çeken "Türkiye" detayı

Uzmanlar, Lübnan, Suriye ve Irak'ta kayıplar yaşayan Tahran'ın Ürdün üzerinden yeni baskı alanları oluşturmaya çalıştığına dikkat çekerken, Emekli İstihbarat Albayı Coşkun Başbuğ ise asıl amacın monarşiyi yıkmaktan ziyade bölgeyi geniş çaplı bir çatışma sarmalına sürüklemek olduğunu vurguladı. Başbuğ, Türkiye'nin bölgedeki ülkelerle sürdürdüğü yakın diplomatik temasların ve stratejik iş birliklerinin bu senaryoların önlenmesinde kilit rol oynadığının altını çizdi.

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Yorumlar

Acem Oyunları bitmez, Müslüman Katili şiii İran'da.

Müslüman görünümlü de olan Müslüman Katili şiii İran, şeytana en çok hizmet edenlerdendir. Suriye'de Irak'ta Yemen'de Sudan'da ve Afganistan'da sadece adları Ebubekir Ömer Ayşe Osman olduğu için katledilen Müslümanların sayısının haddi hesabı yoktur. Diyebiliriz ki, Müslüman Katilliğinde melunlukta kahpelikte gavur İsrail'i bile geçmiştir. Nerede ne yapacağı belli olmaz bu elleri kanlıların, her hareketlerinde takiyye olabilir. Takiyye şiiizmde neredeyse iman esaslarına kadar girmiştir. Anlayınız, ahlak karakter seviyelerini. paramparça olsun Müslüman Katili şiii İran ve gavur İsrail.
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