Asıl hedef ABD falan değilmiş: İran’ın perde arkasındaki gizli planı çok farklı çıktı! Tüm bölgeyi ateşe atabilecek stratejide dikkat çeken “Türkiye” detayı

Orta Doğu'da gerilimi doruk noktasına çıkaran Ürdün'deki ABD üssüne yönelik füze ve İHA saldırılarının, yalnızca yabancı askeri varlığı değil, ülkedeki monarşik düzeni devirmeyi amaçlayan psikolojik bir harp stratejisi olduğu ortaya çıktı. İngiliz basınına yansıyan istihbarat raporları ve uzman değerlendirmeleri, Tahran'ın Amman yönetimi ile halk arasındaki bağı kopararak ülkeyi Irak veya Lübnan benzeri bir kaosa sürüklemek istediğini gözler önüne serdi. Güvenlik uzmanları ise bu tehlikeli senaryoların hayata geçmesinin tek engelinin Türkiye'nin bölgede yürüttüğü kararlı diplomatik temaslar ve stratejik güvenlik paktları olduğunun altını çiziyor.