Türkiye’nin İHA desteği verdiği ülkede dikkat çeken gelişme! Türk imzalı zırhlı fırtınasıyla resmen kâbusu yaşattılar
Türkiye'nin çok sayıda insansız hava aracıyla destek verdiği Afrika ülkesi Somali'de kritik bir gelişme yaşandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'nin çok sayıda insansız hava aracıyla destek verdiği Afrika ülkesi Somali'de kritik bir gelişme yaşandı.
Türk savunma sanayiinin başarılı ürünleri, dünyanın dört bir yanında barışın ve güvenliğin tesis edilmesine katkı sunmaya devam ediyor. Somali Ulusal Ordusu, terör örgütü Eş-Şebab’tan başarıyla geri alınan Orta Şabel bölgesindeki stratejik Sumadaale bölgesindeki operasyonlar sırasında aktif görev üstlendi.
Bu kritik operasyonlar esnasında, ASELSAN ve FNSS iş birliğiyle modern elektronik ve zırh sistemleriyle donatılan ACV-15 zırhlı muharebe araçları (ZMA) sahada etkin bir şekilde kullanıldı.
Türk savunma devleri tarafından modernize edilen bu zırhlı araçlar, zorlu arazi koşullarında Somali birliklerine üstün koruma ve ateş desteği sağladı. Yerli sistemlerin uluslararası alanda zorlu çatışma bölgelerinde başarıyla test edilmesi, Türk mühendisliğinin kalitesini bir kez daha uluslararası kamuoyuna kanıtladı.
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