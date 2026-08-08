Kilosu 800 bin liraya ulaştı! Jandarma, “kırmızı altın” için tarlalarda 24 saat silahlı nöbet tutuyor
Kilogram fiyatı 600 bin ila 800 bin lira arasında değişen ve dünyanın en pahalı baharatları arasında gösterilen safran hasadı öncesinde güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Üretim sürecinin olağanüstü zahmetli olması ve her çiçekten yalnızca üç tel elde edilebilmesi sebebiyle "kırmızı altın" olarak adlandırılan ürün, hırsızların hedefi haline geldi. Jandarma ekipleri Karabük'teki 27 dönümlük üretim alanında 24 saat esasına göre devriye atarak tarım sahalarını drone destekli sistemlerle sürekli gözetim altında tutuyor.