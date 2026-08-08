  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Merakla beklenen modelin sonuçları açıklandı! 3 gün izin 4 gün mesai Sistem çöker deniliyordu! 3 gün tatil 4 gün mesai modelinin ilk sonuçları netleşti Müslim Gündüz'ün 'Salah' yorumu gündemi salladı! Hiç beklenmedik yerden vurdu İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Zorba mutabakatı bozdu biz de karşılık verdik! İİT’den Mekke Anlaşması’na tam destek: İslam dünyası için stratejik adım Beşiktaş'ın karın ağrısı olacak gibi! Bu isim performansının çok uzağında ama gönderilemiyor! Husumetli olduğu şoförü vurup kaçtı! Polis silahlı saldırganın peşinde!
Gündem
8
Yeniakit Publisher
Kilosu 800 bin liraya ulaştı! Jandarma, "kırmızı altın" için tarlalarda 24 saat silahlı nöbet tutuyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kilosu 800 bin liraya ulaştı! Jandarma, “kırmızı altın” için tarlalarda 24 saat silahlı nöbet tutuyor

Kilogram fiyatı 600 bin ila 800 bin lira arasında değişen ve dünyanın en pahalı baharatları arasında gösterilen safran hasadı öncesinde güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Üretim sürecinin olağanüstü zahmetli olması ve her çiçekten yalnızca üç tel elde edilebilmesi sebebiyle "kırmızı altın" olarak adlandırılan ürün, hırsızların hedefi haline geldi. Jandarma ekipleri Karabük'teki 27 dönümlük üretim alanında 24 saat esasına göre devriye atarak tarım sahalarını drone destekli sistemlerle sürekli gözetim altında tutuyor.

#1
Foto - Kilosu 800 bin liraya ulaştı! Jandarma, "kırmızı altın" için tarlalarda 24 saat silahlı nöbet tutuyor

Ekonomik değeri nedeniyle hırsızların hedefi haline gelen ürün için Karabük'te güvenlik önlemleri artırıldı. Jandarma ekipleri, ürünün güvenli şekilde hasat edilmesi ve satışa hazırlanması amacıyla tarlalarda 24 saat esasına göre devriye görevi yürütüyor. Bölgede zaman zaman drone destekli kontroller de gerçekleştirilirken, olası hırsızlık girişimlerine karşı üretim alanları sürekli gözetim altında tutuluyor.

#2
Foto - Kilosu 800 bin liraya ulaştı! Jandarma, "kırmızı altın" için tarlalarda 24 saat silahlı nöbet tutuyor

Üreticiler ise alınan tedbirlerin hasat sürecini daha güvenli hale getirdiğini belirtiyor. Üreticiler, kış ayları etkisini göstermeden önce tüm mahsulü toplamayı hedefliyor. Bu yıl serin havaların etkisiyle çiçeklenmenin erken başladığı belirtilirken, 27 dönümlük üretim alanında 20 kilogramın üzerinde verim bekleniyor.

#3
Foto - Kilosu 800 bin liraya ulaştı! Jandarma, "kırmızı altın" için tarlalarda 24 saat silahlı nöbet tutuyor

Söz konusu ürünün kilogram fiyatı, kalite ve saflığına göre 600 bin liradan 800 bin liraya kadar ulaşıyor. Yüksek fiyatın en önemli nedenlerinden biri ise üretim sürecinin oldukça zahmetli olması. Her çiçekten yalnızca üç tel elde edilirken, 1 kilogram ürün için yüz binlerce çiçeğin tek tek elle toplanması gerekiyor.

#4
Foto - Kilosu 800 bin liraya ulaştı! Jandarma, "kırmızı altın" için tarlalarda 24 saat silahlı nöbet tutuyor

Hasat döneminde bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler de üretim alanlarını ziyaret ederek çiçek toplama deneyimi yaşıyor, fotoğraf çekiyor ve üretim sürecini yakından görme fırsatı buluyor. Bu ilginin bölge turizmine de önemli katkı sağladığı belirtiliyor.

#5
Foto - Kilosu 800 bin liraya ulaştı! Jandarma, "kırmızı altın" için tarlalarda 24 saat silahlı nöbet tutuyor

Tarlalarda sıkı güvenlik önlemleri alınmasına neden olan ürün ise dünyanın en değerli baharatları arasında gösterilen safran.

#6
Foto - Kilosu 800 bin liraya ulaştı! Jandarma, "kırmızı altın" için tarlalarda 24 saat silahlı nöbet tutuyor

Ağustos ayında ekimi yapılan, ekim ve kasım aylarında hasadı gerçekleştirilen safran, "kırmızı altın" olarak da biliniyor. Avrupa Birliği coğrafi işaret tesciline sahip Safranbolu safranı, hem yüksek ekonomik değeri hem de zorlu üretim süreciyle öne çıkıyor.

#7
Foto - Kilosu 800 bin liraya ulaştı! Jandarma, "kırmızı altın" için tarlalarda 24 saat silahlı nöbet tutuyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mersin'de 'Daltonlar' suç örgütüne darbe! Eylem hazırlığındaki 6 şüpheli tutuklandı
Gündem

Mersin'de 'Daltonlar' suç örgütüne darbe! Eylem hazırlığındaki 6 şüpheli tutuklandı

Mersin'de "Daltonlar" suç örgütü adına eylem hazırlığında oldukları belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6..
İran hepsini sergiledi! ABD-İsrail’e vurulan darbenin en net görüntüsü
Dünya

İran hepsini sergiledi! ABD-İsrail’e vurulan darbenin en net görüntüsü

İran, ABD-İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarıyla başlayan savaş sırasında düşürdüğü ABD ve İsrail'e ait uçaklar ve insansız hava araçlarının..
Yolcu otobüsü faciası: 11 kişi öldü
Dünya

Yolcu otobüsü faciası: 11 kişi öldü

Nijerya'da devrilen yolcu otobüsündeki 11 kişi yaşamını yitirdi. Korkunç kazada 8 kişinin yaralandığını bildirdi.
Okul gezilerinde 'cehennem' durağı! Çocukları 'ibret olsun' diye götürüyorlar: Çığlıklar, koparılan diller...
Dünya

Okul gezilerinde 'cehennem' durağı! Çocukları 'ibret olsun' diye götürüyorlar: Çığlıklar, koparılan diller...

Korku filmi sahnelerini andıran bu "cehennem bahçesi", çocuklara ahlaki değerleri öğretmek amacıyla okul gezilerinin vazgeçilmez duraklarınd..
İşte ‘İslami NATO’nun temeli’ denilen anlaşmanın detayları: Ortak hedef kolektif caydırıcılık!
Gündem

İşte ‘İslami NATO’nun temeli’ denilen anlaşmanın detayları: Ortak hedef kolektif caydırıcılık!

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında devrim niteliğinde bir adım atıldı. Üç ülke liderinin Mekke'deki zirvesinin ardından ortak sav..
Şamil Tayyar’ın, Çiçek’e ihraç talebine yorumu: İtirafname karşısında CHP doğrusunu yapmış
Gündem

Şamil Tayyar’ın, Çiçek’e ihraç talebine yorumu: İtirafname karşısında CHP doğrusunu yapmış

Gazeteci ve televizyon yorumcusu Şamil Tayyar, CHP Genel Merkezi’nin yolsuzluktan tutuklanan ve rezil Whatsapp yazışmaları tepki çeken Mende..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23