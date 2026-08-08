Kilosu 800 bin liraya ulaştı! Jandarma, “kırmızı altın” için tarlalarda 24 saat silahlı nöbet tutuyor

Söz konusu ürünün kilogram fiyatı, kalite ve saflığına göre 600 bin liradan 800 bin liraya kadar ulaşıyor. Yüksek fiyatın en önemli nedenlerinden biri ise üretim sürecinin oldukça zahmetli olması. Her çiçekten yalnızca üç tel elde edilirken, 1 kilogram ürün için yüz binlerce çiçeğin tek tek elle toplanması gerekiyor.