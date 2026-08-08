Sokaklar boş kalmıyor! Hava kararınca nüfus 100 katına çıkıyor

Kaleiçi'nde gün boyu yaşanan bir insan sirkülasyonu olduğunu belirten Özel, "100 katına çıkan bin nüfus yoğunluğu oluşuyor. Burada belediyelerimize, valiliğimize, emniyetimize çok görev düşüyor. Kaleiçi'nde 180 tane konaklama işletmesi var. Yine restoranlar, kafeler sayıları 200-250 arasında, gündüz iş yapan ise hediyelikçiler, rent a carlar bir çok esnaf var. Dolayısıyla burası yaşayan bir şehir, bizde bunun değerini bilerek çalışıyoruz. Bu kadar işletmenin olduğu bir yerde sirkülasyon sayısı da ona istinaden katlanıyor. Gündüz iş yapan esnaf kardeşlerimize turistler ya da yerli halk geliyor, 10 bin kişi civarlı bir sirkülasyon var. Akşam da birleşince yaklaşık 50 bin kişiye varan bir sirkülasyon olduğu hesaplıyoruz biz" ifadelerini kullandı. Kaleiçi Kesik Minare'de esnaf olan Alperen İpekoğlu ise özellikle turizm sezonunda yoğunluk yaşandığını söyleyerek, "Kaleiçi'nin yerleşik nüfusu ortalama 500-600 civarında, turizm sezonunda ve hafta sonları genel ağırladığımız müşteri sayımız çok fazla artıyor. Gündüzleri 10 bin civarında, akşamları bu sayı 40-50 bin kişiye kadar çıkabiliyor. Tabii ister istemez bu yoğunluktan dolayı yerleşik nüfusun kat ve kat fazlası misafiri ağırlıyoruz. Günlük ortalama gün normal sabit yaşayan insan sayısı haricinde gün içerisinde ortalama 50 bin kişi falan ağırlayan bir bölgeyiz. Genelde tatilcilerimiz geliyor, yerleşik nüfusumuz geliyor, Antalya'nın yerleri geliyor. Kaleiçi bir Old Town olduğu için tabii ki mutlaka şehir dışından gelen ve yurt dışından gelen misafirlerimiz mutlaka bir kalecini gezmek istiyor. Tabii bu şekilde de sayı ciddi anlamda artış gösteriyor. Burada eğlence sektörü hareketli, hızlı. Bu şekilde de hem turistlerimize hem yerli halkımıza hizmet vermeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.