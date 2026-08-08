Savaşlar Patriot cephaneliğini eritti! ABD 6 ayda stokunun yüzde 65'ini tüketti: Körfez'de alarm

ABD'den Körfez'e 5 bin 250 füzelik hamle Washington yönetimi azalan stokların yenilenmesi için yeni satışlara yöneldi. ABD; Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne toplam 5 bin 250 önleyici füze satışına onay verdi. Ukrayna'nın kendi topraklarında Patriot önleyici füzelerinin üretimine katılması seçeneğinin de görüşüldüğü belirtiliyor. Seçeneklerden birinin bazı füze parçalarının Ukrayna'da üretilmesi, nihai montajın ise başka bir Avrupa ülkesinde gerçekleştirilmesi olduğu aktarılıyor. 58,6 milyar dolarlık dev sözleşme ABD ordusunun artan ihtiyaca karşı üretimi büyütmek için harekete geçtiği belirtiliyor. ABD Ordusu'nun geçen ay Patriot önleyici füzelerinin üretimi için Lockheed Martin'e değeri 58,6 milyar dolara kadar çıkabilecek bir sözleşme verdiği aktarıldı. Ukrayna ve İran cephelerindeki yüksek tüketim devam ettiği sürece Patriot üretim kapasitesi ile füze stoklarının, ABD ve müttefiklerinin hava savunma planlamasında en kritik başlıklardan biri olmayı sürdüreceği görülüyor.