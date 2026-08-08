Savaşlar Patriot cephaneliğini eritti! ABD 6 ayda stokunun yüzde 65'ini tüketti: Körfez'de alarm
Ukrayna savaşı ile İran'la genişleyen çatışmalar, dünyanın en gelişmiş hava savunma sistemlerinden Patriot'un önleyici füze stoklarını hızla eritiyor. CSIS'in tahminlerine göre ABD, şubat-temmuz döneminde Patriot stoklarının yaklaşık yüzde 65'ini kullandı. İran savaşı öncesinde yaklaşık 2 bin 330 önleyici füzeye sahip olduğu belirtilen ABD'nin stokunun 850'nin altına gerilediği tahmin edilirken, Suudi Arabistan'daki tüketimin de yüzde 86'ya ulaştığı belirtildi.