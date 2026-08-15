Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor: Çok önemli bir kurumda tarihi değişim geliyor
Gazeteci Sinan Burhan, sosyal medya hesabından yaptığı gizemli ve iddialı paylaşımla başkent Ankara kulislerini bir anda hareketlendirdi. Çok önemli bir kurumda büyük bir idari değişimin yaşanacağını belirten Burhan, bu hamlenin kamuoyunda ve siyaset gündeminde uzun süre yankı uyandıracağını ifade etti. Detay vermekten kaçındığı bu gizemli çıkış kısa sürede binlerce etkileşim alırken, gözler şimdi Ankara'da yaşanacak muhtemel kritik gelişmelere çevrildi.