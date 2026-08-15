Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor: Çok önemli bir kurumda tarihi değişim geliyor

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaklaşan bir idari ve bürokratik değişime işaret eden Sinan Burhan, şu ifadeleri kullandı: "Bu değişim çok konuşulur! Hem de çok önemli bir kurumda gerçekleşen bu değişiklik, kamuoyunda büyük yankı uyandıracak. Siyaset gündeminde uzun süre konuşulacak bir gelişme…"