  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yunanistan’da “Mavi Vatan” kâbusu: Hakan Fidan’ın son Libya hamlesi Atina’yı panikletti Müslüman ülkeden Türkiye’ye dev petrol hamlesi: Rotalar kesinleşti, ihracat patlama yapacak Araç kiralamada yeni dönem: Yaş ve kilometre kısıtlaması geliyor! Uzman isimden gram altın için dikkat çeken yıl sonu tahmini! Rusya’nın yeni seyir füzesinde Nvidia’nın yapay zekâ çipi tespit edildiği iddiası Trump'tan Hürmüz Boğazı açıklaması: Çok yakında Amerikan toprağı ilan edeceğim Dünya Altın Konseyi'nden tarihi rapor! Türkiye dev Avrupa ekonomilerini sollayıp zirveye tırmandı! İstanbul merkezli 6 ilde dev operasyon Bakan Ersoy’dan Hacı Bektaş-ı Veli’nin ocağından birlik mesajı! İnsanlığın reçetesi açıktır: Bir olalım, iri olalım, diri olalım!
Gündem
4
Yeniakit Publisher
Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor: Çok önemli bir kurumda tarihi değişim geliyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor: Çok önemli bir kurumda tarihi değişim geliyor

Gazeteci Sinan Burhan, sosyal medya hesabından yaptığı gizemli ve iddialı paylaşımla başkent Ankara kulislerini bir anda hareketlendirdi. Çok önemli bir kurumda büyük bir idari değişimin yaşanacağını belirten Burhan, bu hamlenin kamuoyunda ve siyaset gündeminde uzun süre yankı uyandıracağını ifade etti. Detay vermekten kaçındığı bu gizemli çıkış kısa sürede binlerce etkileşim alırken, gözler şimdi Ankara'da yaşanacak muhtemel kritik gelişmelere çevrildi.

#1
Foto - Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor: Çok önemli bir kurumda tarihi değişim geliyor

Gazeteci Sinan Burhan, sosyal medya hesabından yaptığı gizemli paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti. Siyaset ve kamuoyu gündemini hareketlendiren kulis bilgisine dair detay vermekten kaçınan Burhan, paylaştığı mesajla takipçilerinde büyük bir merak uyandırdı.

#2
Foto - Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor: Çok önemli bir kurumda tarihi değişim geliyor

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaklaşan bir idari ve bürokratik değişime işaret eden Sinan Burhan, şu ifadeleri kullandı: "Bu değişim çok konuşulur! Hem de çok önemli bir kurumda gerçekleşen bu değişiklik, kamuoyunda büyük yankı uyandıracak. Siyaset gündeminde uzun süre konuşulacak bir gelişme…"

#3
Foto - Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor: Çok önemli bir kurumda tarihi değişim geliyor

Burhan’ın bu gizemli çıkışı kısa sürede büyük ilgi çekerken, bahsedilen "çok önemli kurumun" hangisi olduğu ve nasıl bir değişimin yaşanacağı ise şimdiden merak konusu oldu. Burhan'ın takipçileri yorumlarda bu değişim ile ilgili farklı tahminlerde bulundu. Siyaset kulislerinde gözler, önümüzdeki günlerde yaşanacak muhtemel gelişmelere çevrildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ankara ve Kahire hattında tarihi eşik! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan duyurdu: Doğu Akdeniz'den Gazze'ye dev iş birliği!
Gündem

Ankara ve Kahire hattında tarihi eşik! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan duyurdu: Doğu Akdeniz'den Gazze'ye dev iş birliği!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır’da düzenlenen Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu 2. Toplantısı kapsamında Mısır Dışişleri Bakanı Bedir A..
Kardeş Hilmi Tuna Kuriş'in adresleri cephanelik gibi
Gündem

Kardeş Hilmi Tuna Kuriş'in adresleri cephanelik gibi

Alihan Kuriş suç örgütünün mali islerden sorumlu kasası olarak bilinen ve hakkında yakalama kararı olan firari on isimden biri olan Hilmi Tu..
Saatlerce her yerde arandı! Akdağ’ın eteklerinde bulundu
Yerel

Saatlerce her yerde arandı! Akdağ’ın eteklerinde bulundu

Antalya’nın Kaş ilçesinde yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu E.K. için jandarma ekipleri seferber oldu.
Alihan Kuriş kaçmaya çalıştı, ama… Bakın nerede yakalandı!
Gündem

Alihan Kuriş kaçmaya çalıştı, ama… Bakın nerede yakalandı!

Gözaltı öncesi Alihan Kuriş’in ikamet ettiği evinden ayrıldığı, başka adrese geçtiği, buraya gelen ekiplerin kendisini gizli bölmede yakalad..
Serdar Akinan ağlayarak vasiyetini açıkladı: Sivrisinek ısırdı, ölüyorum! Beni yakın
Gündem

Serdar Akinan ağlayarak vasiyetini açıkladı: Sivrisinek ısırdı, ölüyorum! Beni yakın

Türkiye bir çok televizyon kanalının kuruluşunda yer alan ve yıllardır sol muhalefet çizgisiyle ömrünü tüketen Serdar Akinan, kendi YouTube ..
Bomba iddia kulisleri salladı! Mansur Yavaş İYİ Parti'ye mi geçiyor?
Gündem

Bomba iddia kulisleri salladı! Mansur Yavaş İYİ Parti'ye mi geçiyor?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın İYİ Parti'ye geçeceği yönünde dolaşıma sokulan iddialar gündem oluşturdu. Asılsız iddial..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23