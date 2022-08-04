Anık altın fiyatları ne kadar? Gram altın bugün ne kadar? Çeyrek altın güncel fiyatı 4 Ağustos 2022:

Altın fiyatları son günlerde bir hayli hareketli. ABD Temsilciler Meclisi Başkanının Tayvan’ı ziyareti ile birlikte Çin ile ABD arasında savaş rüzgarları esmeye devam ederken, küresel piyasalar bu iki ekonomik gücün kapışmasından oldukça tedirgin. Fed’in faiz artıkımı sonrası anlık altın fiyatları yeni zirveleri zorladı. Altın alış satış işlemi gerçekleştirmek isteyen yatırımcılar gram altın fiyatları ile çeyrek altın güncel fiyatını merak ediyor. TÜİK’in temmuz ayına ilişin enflasyon rakamlarını açıklamsı ve enflasyonun yıllık bazda yüzde 79,60 olmasıyla birlikte canlı altın fiyatları son durum araştırılıyor. Peki 4 Ağustos 2022 Perşembe anık altın fiyatları ne kadar? Gram altın bugün ne kadar? Cumhuriyet altını, yarım altın, ata altını, bilezik fiyatları anlık ne kadar? İşte güncel altın fiyatları: Çeyrek, gram altın fiyatlarında son durum: