2023-08-19 21:36:08 Android telefonların gizli kodları!
Android telefonlarda tek bir kodla sorunlardan kurtulabilir öğrenmek istediğinizi öğrenebilirsiniz. İşte o kodlar.
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Android telefonlarda tek bir kodla sorunlardan kurtulabilir öğrenmek istediğinizi öğrenebilirsiniz. İşte o kodlar.
Android telefonlardaki gizli kodlar Öncelikle Android gizli kodları nasıl kullanır sorusuna yanıt verelim. Gizli kodları kullanmak için, telefondaki arama ekranını açarak ve kodları yazıyoruz.
Kodları yazdıktan sonra Enter tuşuna veya arama butonuna basıyoruz. Bu sayede telefonunuzun farklı özelliklerini test edebilir, ayarları değiştirebilir veya daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
Peki bu kodların asıl amaçları nedir? Gizli kodlar, yukarıda da belirttiğimiz gibi temel olarak telefonun farklı özelliklerini test etmek, ayarları değiştirmek ve cihaz hakkında bilgi edinmek için kullanılıyor.
Bu sayede telefonun genel durumunu görüntülemek, pil bilgilerini görmek, ağ testleri yapmak, kamera özelliklerini test etmek, telefonu fabrika ayarlarına sıfırlamak, telefonun yedeğini almak ve telefonun servis menüsünü açmak gibi daha birçok işlem yapabiliyoruz.
Fakat bu kodları kullanmak tamamen risksiz değil. Zira bazı gizli kodlar, telefonun yazılımına zarar verebilir veya telefonun verilerini geri alınamayacak şekilde silebilir. Bu nedenle gizli kodları kullanmadan önce dikkatli olunması gerektiğini tekrar hatırlatalım. İşte Android telefonlardaki gizli kodlar:
IMEI Numarasını Görüntüleme: IMEI (International Mobile Equipment Identity) numarası, telefonun benzersiz tanımlayıcısıdır. Telefonunuzun IMEI numarasını görmek için *#06# kodunu tuşlayarak hızlıca öğrenebilirsiniz. Bu kod aynı zamanda telefonunuzun çalınması veya kaybolması durumunda polise bildirme amacıyla da kullanılabilir.
Sistem Bilgilerini Görüntüleme: Telefonunuzun detaylı sistem bilgilerini öğrenmek isterseniz ##4636## kodunu tuşlayabilirsiniz. Bu kod ile batarya durumu, sinyal gücü, ağ bağlantı türleri gibi bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Gizli Test Modlarına Erişim: ##197328640## kodunu kullanarak telefonunuzun gizli test modlarına erişebilirsiniz. Bu modlar sayesinde çeşitli donanım testleri yapabilir, sinyal gücünü ölçebilir ve diğer sistem bileşenlerini kontrol edebilirsiniz.
Ayarları Sıfırlama: Telefonunuzun ayarlarını sıfırlamak isterseniz ##7780## kodunu kullanabilirsiniz. Bu işlem, cihazınızdaki ayarları varsayılan fabrika ayarlarına döndürecektir. Ancak, kişisel verilerinizi silmez, yani fotoğraflar, mesajlar vb. güvende kalır. Güvenlik Duvarı Durumu: Telefonunuzun güvenlik duvarı (firewall) durumunu kontrol etmek isterseniz ##4636## kodunu kullanabilirsiniz. GPS Testi: GPS performansını test etmek için ##1472365## kodunu tuşlayabilirsiniz. Hızlı Kamera Testi: Telefonunuzdaki kamerayı hızlıca test etmek için ##34971539## kodunu kullanabilirsiniz.
Ses Testi: Hoparlör ve mikrofonun çalışma durumunu kontrol etmek için ##0673## kodunu tuşlayabilirsiniz. Test modu: *#*#197328640#*#* Kablosuz testi: *#*#232339#*#* Parlaklık ve titreşim testi: *#*#0842#*#* Dokunmatik ekran testi: *#*#2664#*#* Bluetooth testi: *#*#232331#*#* Saha testi: *#*#7262626#*#* GPS hızlı testi: *#*#1472365#*#*
Tam GPS testi: *#*#1575#*#* Paket geri döngü testi: *#*#0283#*#* LCD ekran testi: *#*#0*#*#* Ses testi: *#*#0289#*#* Yakınlık sensörü testi: *#*#0588#*#* Diğer kodlar Teşhis ayarları: *#9090# HSDPA: *#301279# USB kayıt ayarları: *#872564# Fabrika ayarlarına sıfırlama: *#7780# Tam fabrika ayarlarına sıfırlama: *2767*3855# Telefonu kapatma: *#*#7594#*#* Çevirici günlük modunu etkinleştirme: *#*#8351#*#* Çevirici günlük modunu devre dışı bırak: *#*#8350#*#* Bilgi menüsü: *#0*# Bilgi menüsü: *#*#4636#*#* Kamera bilgisi: *#*#34971539#*#* FTA yazılım sürümü: *#*#1111#*#* PDA yazılım sürümü: *#*#1234#*#* Yazılım ve donanım bilgisi: *#12580*369# Cihaz kilidi durumu: *#7465625# Mac Adresi: *#*#232338#*#* Dokunmatik ekran sürümü: *#*#2663#*#* RAM sürümü: *#*#3264#*#* Bluetooth adresi: *#*#232337#*# Donanım Sürümü: *#*#2222#*#* Yazılım sürümü ve güncelleme bilgileri: *#*#44336#*#*
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