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Teknoloji-Bilişim
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Android mi IOS mu? İşte 2022 yılının şampiyonu

2022-12-14 04:48:39
Android mi IOS mu? İşte 2022 yılının şampiyonu

Android ve IOS arasındaki yarışta Apple atak yaptı. İşte akıllı telefon pazarındaki aslan payının sahibi.

#1
Foto - Android mi IOS mu? İşte 2022 yılının şampiyonu

iOS ve Android arasındaki rekabeti 2022'de kim kazandı? Yeni araştırma, Apple'ın yılı rekor büyümeyle kapatacağını gösteriyor.

#2
Foto - Android mi IOS mu? İşte 2022 yılının şampiyonu

Akıllı telefon pazarında iOS ve Android mücadelesi devam ediyorken, yeni bir araştırma ilginç bilgiler ortaya koydu.

#3
Foto - Android mi IOS mu? İşte 2022 yılının şampiyonu

Apple'ın son çeyrekte kullanıcı sayısını artırdığını gösteren analiz, iPhone 14 ailesinin güzel bir başlangıç yaptığını gösterdi.

#4
Foto - Android mi IOS mu? İşte 2022 yılının şampiyonu

Bu başarı, Android'in kullanıcı kaybı yaşamasına yol açtı.

#5
Foto - Android mi IOS mu? İşte 2022 yılının şampiyonu

Statista tarafından ortaya konan son akıllı telefon pazar verileri, neredeyse her üç telefondan birinin iPhone olduğunu gösterdi.

#6
Foto - Android mi IOS mu? İşte 2022 yılının şampiyonu

2022 yılını bitirirken yüzde 28'lik pazar payına ulaşan Apple, iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max'in erken başarısını kutluyor.

#7
Foto - Android mi IOS mu? İşte 2022 yılının şampiyonu

Statista'nın araştrımasına göre Android hala pazarın yüzde 70'inden fazlasını oluşturuyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan analist Edith Reads, Apple'ın müşteri deneyimine, yenilikçi tasarımlara ve kaliteli ürünlere odaklanmasıyla pazar payını büyüttüğünü belirtti.

#8
Foto - Android mi IOS mu? İşte 2022 yılının şampiyonu

Apple'ın, iPhone 14 Pro Max'in piyasaya sürülmesiyle rekabet avantajı kazandığını unutmamak lazım. Read'e göre Android markaları ise kullanıcıların Apple'a geçmesine neden olan inovasyon eksikliği yaşıyor ve Çin gibi önemli pazarlarda payını kaybediyor.

#9
Foto - Android mi IOS mu? İşte 2022 yılının şampiyonu

Apple, global olarak yüzde 30'luk dilimde yer alıyor olsa da, Çin'deki en büyük yabancı akıllı telefon markası konumunda.

#10
Foto - Android mi IOS mu? İşte 2022 yılının şampiyonu

Ticari yaptırımlarla karşı karşıya kalan Huawei ise müşterilerini başlıca Xiaomi ve Apple'a kaptırdı.

#11
Foto - Android mi IOS mu? İşte 2022 yılının şampiyonu

iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max, Apple'ın uzun bir aradan sonra tasarım değişikliğine uğrayan ilk modelleriydi.

#12
Foto - Android mi IOS mu? İşte 2022 yılının şampiyonu

Ekranda Dynamic Island tasarımını benimseyen modeller, ayrıca birkaç yıl sonra ilk büyük kamera güncellemelerini aldı.

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