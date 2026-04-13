Amerikan devinden sürpriz Türkiye kararı! Bergama'ya gelip kuracaklar
ABD Michigan Plymouth merkezli küresel otomotiv koltuk üreticisi Adient, İzmir'de kritik bir hamleye hazırlanıyor. İşte detaylar...
Tekreferans'ta yer alan habere göre, ABD Michigan Plymouth merkezli küresel otomotiv koltuk üreticisi Adient, Bursa, Gebze, Gölcük ve Gönen’deki fabrikalarından sonra yeni yatırım için İzmir’in Bergama ilçesinde karar kıldı.
Bursalı Diniz Holding ile Türkiye’de ortak olan ve özellikle otomotiv sanayinin güçlü olduğu Marmara Bölgesi’nde yatırımlarını yoğunlaştıran Grup, yeni yatırımı için ilk defa bölge dışına çıkarak Ege Bölgesi’ne açıldı.
Adient’in otomotiv koltuk kılıfı kesim ve dikimi yapan şirketi Adin Oto Donanım’ın Balıkesir Gönen’den sonraki ikinci adresi Bergama’daki Batı Anadolu Serbest Bölgesi oldu. Yatırım için şirket kuruluşu gerçekleşirken, üretimin boyutu ve kaç kişi istihdam edileceği konusunda şirket yetkililerinden henüz bir açıklama gelmedi.
1968’de Tofaş ve Fiyat’a üretim yaparak faaliyete başlayan Diniz ailesi, sonraki yıllarda Renault, Honda, Ford, Nissan, Mercedes gibi markalara koltuk kılıfı, güneşlik, kapı paneli, ön koltuk üretimi yaparak işi büyüttü.
2018’de ABD merkezli ve İrlanda’da yerleşik dünyanın en büyük otomotiv koltuk üreticisi Adient ile Diniz ortaklığı gerçekleşti.
Grup, Bursa, Gebze ve Gölcük fabrikaları ile otomotiv sektörüne üretim yaparken, 2016’da Bandırma Organize Sanayi Bölgesi’nde kurduğu fabrika ile otomobil koltuk kılıfı kesim ve dikim alanında üretimini artırdı. Çoğu kadın 400 civarında çalışanı olan fabrikada Nissan ve Ford markalarına üretim yapılıyor. İzmir Bergama'daki tesisin de serbest bölgede olması ve limanlara yakınlık avantajını kullanacağı belirtiliyor.
