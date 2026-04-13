Vatandaşlar ilçeye akın etti! Koparmanın cezası 700 bin lira olan çiçeğe yoğun ilgi

İlçemizin birçok dağ yamacında bulunan bu laleler, birçok yerli ve yabancı doğaseverlerin ilgisini çekmekte. Doğa gezileri, piknikler ve doğa yürüyüşleri de düzenleniyor. İlçemizin önemli bir değeri olan ters lalenin korunması toplumda ciddi bir bilinçlenme de gerektiriyor. Her ne kadar devletimiz önemli cezalar getirmiş olsa da bu ters lalemizin muhafazası biraz da toplumsal bilinçlenmeyi gerektiriyor. Bu lalenin baharda özellikle görsel şölen oluşturması, güzel manzaralara ve birçok faydaya vesile olmasından dolayı özellikle korunmasını istirham ediyoruz” dedi.