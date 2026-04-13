Türkiye'ye dikkat kesildiler: Bayraktar TB3 SİHA alıp F-35'lerle uçuracağız

Merkezi Roma'da bulunan NATO Savunma Koleji Vakfı Direktörü ve askeri stratejiler uzmanı Alessandro Politi de TB3 sistemlerinin, İtalya'da üretilmesi ve Cavour uçak gemisinde kullanılması fikrinin, Ankara ile Roma arasındaki iyi ve köklü ilişkilere dayandığını vurguladı. Politi, Baykar'ın TB3 insansız hava aracı sisteminin İtalyan Leonardo firmasıyla İtalya'da geliştirilecek olması ve bu sisteme İtalyan Donanmasının büyük bir ilgiyle yaklaşmasına ilişkin, "Bu, tabiri caizse, sanayi alanındaki işbirliğinin mantıklı bir gelişmesidir ve iki hükümetten de açıkça siyasi onay almıştır. Çünkü savunma sanayi işbirliği açıkça siyasi bir konudur." şeklinde konuştu. Türkiye ve İtalya'nın, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde olmak üzere uzun süredir işbirliği içinde olduğunu hatırlatan Politi, şunları kaydetti: "Türkiye'ye olan bu dikkat, sadece bu hükümet döneminde değil, uzun zamandır var. Dolayısıyla çok güçlü bir geleneğimiz var. Akdeniz havzasını paylaşıyoruz, bu bölgedeki aynı endişeleri paylaşıyoruz. Ayrıca Ankara ile Roma arasında karşılıklı anlayışa dayalı çok iyi kurulmuş bir ilişki var. Dahası, NATO içinde kesinlikle müttefikiz ve Türkiye her zaman Avrupa Birliği'nin potansiyel bir ortağıdır."